Introdurre più verdure nella dieta è importante per mantenersi in salute. Ma, alla lunga, si finisce per mangiare sempre gli stessi ortaggi.

Eppure esplorare nuovi alimenti può avere effetti positivi sull’organismo. Un esempio su tutti è un tipo di zucca molto particolare, per cui è momento di scoprirne le proprietà.

Quasi nessuno lo compra mai ma questo ortaggio può abbassare la glicemia e prevenire i tumori

Le varietà di zucca conosciute in Italia sono molteplici. Oggi, però, la Redazione di ProiezionidiBorsa punta i riflettori su una verdura esotica.

Si tratta della zucca amara, conosciuta anche come melone amaro o con il nome scientifico Momordica charantia. Appartiene alla famiglia delle cucurbitacee, proprio come i meloni, le zucche e le zucchine. Sia i frutti che le foglie di questa pianta sono commestibili.

La Momordica charantia è presente nelle regioni tropicali e subtropicali dell’Asia, del Sud America e dell’Africa. Molte popolazioni indigene utilizzano il melone amaro da secoli per le sue proprietà terapeutiche. Infatti quasi nessuno lo compra mai ma questo ortaggio può abbassare la glicemia e prevenire i tumori.

Ma si tratta solo di un rimedio della nonna? Oppure ci sono prove scientifiche dell’efficacia della zucca amara?

Gli studi sulla zucca amara

Alcune popolazioni indigene utilizzano la zucca amara come trattamento naturale contro il diabete. Si tratta anche di un rimedio previsto dalla medicina ayurvedica.

Per questo i ricercatori si sono interessati alle proprietà di questa pianta. Un articolo scientifico afferma che numerosi studi in vitro o sugli animali documentano l’efficacia della zucca amara nell’abbassare la glicemia. Sono però necessari più studi clinici (sull’uomo) per confermare questi risultati.

Lo stesso può dirsi della capacità della zucca amara di prevenire il cancro. Secondo gli esperti, questo ortaggio contiene molte sostanze dalle proprietà antitumorali. In particolare è ricco di flavonoidi, acido fenolico, triterpenoidi e altri antiossidanti. Le potenzialità della pianta sono dunque molto promettenti. Tuttavia, c’è bisogno di ulteriori studi.

In ogni caso, la zucca amara è un alimento salutare e senza particolari controindicazioni. La si può dunque utilizzare come insolito ingrediente in cucina. In alternativa, è possibile acquistarla in erboristeria sotto forma di tisana o estratto.

Approfondimento

