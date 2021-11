Siamo quasi arrivati a Natale e l’atmosfera magica delle feste inizia a farsi sentire. Con l’arrivo di questo periodo, però, è inevitabilmente arrivato anche il freddo che, ormai, ricopre tutta la penisola.

Queste temperature rendono difficile la vita delle nostre piante, soprattutto quando al freddo si aggiunge anche pioggia, neve e vento.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Aloe Vera Slim, l'integratore naturale che ti fa perdere peso velocemente SCOPRI IL PREZZO

In queste condizioni, far sopravvivere le nostre piante, non è proprio la cosa più semplice del Mondo. Innanzitutto, però, per proteggerle dalla pioggia e dal freddo, è importante conoscere questo trucchetto totalmente a costo zero.

Inoltre, è importante anche sapere che esistono piante che sopportano il freddo meglio di altre. Sceglierle per il nostro balcone o per il giardino ci agevolerà sicuramente il lavoro, e il nostro angolo verde rimarrà bellissimo, nonostante la stagione. Se vogliamo abbellire, quindi, il nostro balcone o giardino, ecco 3 piante autunnali resistenti al freddo.

Se invece, cerchiamo delle piante che non siano belle solo da vedere, ma anche da regalare, vediamo insieme queste 3 fantastiche idee. Si tratta di piante molto resistenti al freddo e semplicissime da curare.

Basta con le solite stelle di Natale, ecco 3 splendide piante fiorite per abbellire il nostro giardino d’inverno

Partiamo con una pianta davvero molto resistente al freddo e alle basse temperature. Si tratta del calicanto d’inverno.

Questa pianta è in grado di sopportare temperature che scendono anche al di sotto dello zero. Infatti, è molto apprezzata per decorare balconi e giardini in inverno.

I suoi fiori bianchi e gialli rendono più allegro il balcone anche quando è più spoglio, anche grazie al loro buonissimo profumo. Inoltre, il calicanto è davvero facilissimo da curare e non necessita di attenzioni particolari. Un’idea davvero perfetta, quindi, anche per chi non ha un grande pollice verde.

Un fiore coloratissimo e che non ha paura del freddo

Il ciclamino è un’altra pianta molto resistente al freddo. Non ha bisogno di cure particolari, anche se bisogna fare attenzione ad evitare eventuali ristagni d’acqua.

Anche le correnti troppo forti potrebbero danneggiare il ciclamino, quindi posizioniamolo in un punto che non sia troppo esposto alle intemperie. In più, ricordiamoci che per avere ciclamini sempre fioriti e rigogliosi basta 1 solo e semplice trucchetto.

Un fiore troppo sottovalutato ma bellissimo

Terminiamo la lista dei fiori più resistenti al freddo con il crisantemo. Questo fiore è troppo spesso snobbato perché è idealmente collegato solo al cimitero. In realtà, il crisantemo è un ottimo fiore d’appartamento, disponibile in tantissime colorazioni che vivacizzeranno il nostro balcone.

In più, a dirla tutta, è una delle piante in assoluto più forte e resistente. Ecco perché dovremmo rivalutarla anche come piante per la nostra casa.

Quindi, basta con le solite stelle di Natale, ecco 3 splendide piante fiorite per abbellire il nostro giardino d’inverno!