Molti di noi, quando vedono i propri ciclamini spogli e senza fiori, pensano che siano morti e decidono di buttarli. Questo è un grande errore.

Il ciclamino, infatti, è una pianta molto resistente, che fiorisce nella stagione fredda, quando tutte le altre piante appassiscono. Verso giugno, però, se lo vediamo spoglio e apparentemente secco, non buttiamolo via. Probabilmente sarà in pausa vegetativa. E con l’arrivo di ottobre, se ben curato, si riprenderà e regalerà tanti altri fiori.

Il ciclamino è la pianta di cui tutti abbiamo bisogno durante la stagione fredda, quando il nostro balcone, altrimenti, apparirebbe grigio e spoglio. Si tratta di una pianta perenne e quindi, se curata in modo giusto, è in grado di vivere per lungo tempo. Vediamo come curare al meglio il nostro ciclamino per garantire una fioritura più duratura possibile.

Per avere ciclamini sempre fioriti e rigogliosi basta 1 solo e semplice trucchetto

Le temperature più fredde possono danneggiare profondamente le nostre piante. Ecco perché, per avere un balcone rigoglioso e soddisfacente anche in autunno e in inverno, dovremo scegliere le piante giuste. Ad esempio, potremo ottenere un balcone fioritissimo da far invidia ai vicini con queste 3 piante autunnali resistenti al freddo.

Il ciclamino rientra di diritto tra le piante più resistenti alle temperature rigide. Per farlo vivere al meglio, però, dovremo ricreare il suo ambiente naturale.

Attenzione alla luce

In inverno dovremo posizionare il nostro ciclamino al sole, per fare in modo che riceva luce a sufficienza. In estate, al contrario, dovremo ripararlo dalla luce eccessiva, mettendolo a riparo in qualche angolo in ombra del balcone. Facciamo attenzione a non trasferire continuamente la pianta dall’esterno all’interno della casa, e viceversa. Gli sbalzi termici, infatti, potrebbero stroncare la nostra pianta.

L’errore per cui tutti fanno morire i ciclamini

Quasi tutte le persone che fanno morire i ciclamini fanno lo stesso errore: li innaffiano troppo. I ciclamini non hanno bisogno di troppa acqua, ma basterà che la terra sia umida. Nel loro habitat naturale, infatti, i ciclamini vivono in un ambiente umido, e sarà ciò di cui avranno bisogno anche a casa nostra.

Per capire se il ciclamino ha effettivamente bisogno di acqua, dovremo tastare il terreno. Attenzione, però, perché toccare il primo strato di terra non sarà sufficiente. Dovremo, infatti, controllare l’umidità all’interno della terra. Per farlo ci aiuteremo con un bastoncino in legno, di quelli utilizzati per gli spiedini.

Dopo aver inserito il bastoncino nella terra, se sarà bagnato, indicherà che la pianta non avrà bisogno di acqua. In caso contrario, invece, dovremo farlo. Ed ecco svelato perché per avere ciclamini sempre fioriti e rigogliosi basta 1 solo e semplice trucchetto.

