Il periodo dei regali di Natale si avvicina sempre di più e siamo già alla caccia del regalo perfetto. Non solo Natale però, magari abbiamo una festa di compleanno in vista o un’inaugurazione di una casa nuova. I motivi per acquistare un regalo sono sempre i più disparati e le idee scarseggiano sempre.

Oggi vedremo qualche idea originale per i nostri cari amici che amano gli animali. Fedeli compagni a quattro zampe, per alcuni i propri animali domestici sono come figli. Vediamo cosa regalare per fare felici entrambi e senza spendere una fortuna.

Ecco alcune incredibili idee regalo per gli amanti degli animali davvero originali ed economiche

Sicuramente bisognerà prima di tutto fare una distinzione, il regalo è per il cucciolo o il padrone? Una volta presa questa decisione possiamo iniziare a controllare le varie idee proposte oggi.

Se il regalo è per il padrone di un cagnolino, perché non realizzare una simpatica t-shirt con la foto del cucciolo. Più è divertente la foto più sarà apprezzato il regalo, poi stampiamola e con massimo 20 euro avremo un regalo personalizzato. Oppure perché no, un cuscino simpaticissimo a forma di peluche della razza dell’amico a quattro zampe? Faremo felici sicuramente sia padrone che cucciolo.

Se invece vogliamo concentrarci sul cucciolo, possiamo scegliere un set di ciotoline personalizzate. In commercio ce ne sono davvero di tutti i tipi e materiali, anche molto pregiate. Bellissime quelle con il disegno di un osso stilizzato, ma anche con delle caricature del cucciolo. Oppure qualcosa di ancora più pratico, un bel guinzaglio nuovo con le iniziali del padrone e del cagnolino. Un regalo stiloso ma anche super utile. Per finire, soprattutto se parliamo di cani di piccola taglia, un bel cappottino per proteggerli dal freddo invernale.

Per i padroni dei gatti, invece? Ecco se il nostro amico è anche un avido lettore perché non acquistare un fermalibri a forma di gatto? Queste meravigliose statuette sono proprio l’emblema dell’abitudine preferita del micio, arrampicarsi sulle mensole e dormire nei posti più strani. Oppure se il gatto si sdraia sempre sulla tastiera del pc quando lo usiamo regaliamogliene una tutta sua.

Micio curioso

Per il nostro micio invece possiamo optare per un bel tiragraffi o un’amaca da posizionare sul termosifone. Il gatto non vorrà più smuoversi da lì, questo è assicurato. Se invece abbiamo un gatto di campagna, abituato ad uscire ed entrare liberamente da casa, perché non prendere una cuccia riscaldata? Così potrà stare al calduccio anche all’esterno e riposarsi dopo una giornata di esplorazione.

Ed ecco alcune incredibili idee regalo per gli amanti degli animali davvero originali ed economiche. Basta con i soliti regali, scegliamo qualcosa di più personalizzato e adatto ai nostri amici, apprezzeranno sicuramente. Se invece i nostri amici non hanno cuccioli a quattro zampe, cosa possiamo regalare che non siano solo sciarpe e creme? Ecco allora 5 regali di Natale davvero originali e super economici.

