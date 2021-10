Siamo entrati ufficialmente nella stagione autunnale e in gran parte d’Italia inizia già a fare freddo. Questi cambiamenti di temperatura non influiscono solo su di noi, ma anche sulle nostre piante.

Pioggia, vento e gelo, infatti, sono grandi nemici del nostro verde. Se non vogliamo rischiare di vedere morire tutte le piante del nostro balcone o giardino, dovremmo agire sin da subito.

Durante la bella stagione abbiamo trasferito in esterno le nostre piante, per far loro godere della luce del sole e dell’ottima temperatura. Con l’arrivo dell’autunno, però, dovremo correre ai ripari e pensare di portare tutte le piante in casa è certamente impossibile. Ecco perché dovremo trovare delle soluzioni alternative.

In questo articolo scopriremo come difendere in poche e semplici mosse le nostre adorate piante dal clima invernale.

Per proteggere le piante dal freddo e dalla pioggia basta questo trucchetto totalmente a costo zero

La prima regola per avere un balcone rigoglioso e fiorito anche d’inverno è scegliere le piante giuste. Non tutte, infatti, sono in grado di sopravvivere alle basse temperature.

Ecco perché abbiamo già suggerito queste 3 piante autunnali resistenti al freddo con cui avere un balcone da fare invidia ai vicini anche d’inverno.

E lo stesso discorso vale anche per l’orto. Infatti bisogna seminare proprio questi preziosi ortaggi per avere un orto rigogliosissimo anche d’inverno.

Per le piante del balcone, invece, le regole cambiano. Non potremo trasferirle tutte in casa, quindi dovremo utilizzare queste strategie per proteggerle dal freddo.

Senza spendere un euro

La prima strategia utile sarà la pacciamatura. Questa tecnica consiste nel ricoprire il terreno delle nostre piante con del materiale che funga da isolante termico. Il materiale che utilizzeremo è del tutto naturale.

Stiamo parlando di foglie ed erba secca, paglia, corteccia o altri scarti delle piante. Questo materiale sarà come una coperta per la nostra pianta, che affronterà più facilmente le temperature rigide. Ecco perché per proteggere le piante dal freddo e dalla pioggia basta questo trucchetto totalmente a costo zero, ma non è tutto.

Attenzione alle innaffiature

Quando fa freddo, le piante avranno meno bisogno di acqua. Le piogge creeranno un ambiente già abbastanza umido, per cui non ci sarà bisogno di innaffiare le piante come facevamo prima. La regola generale è sempre quella di tastare il terreno: solo quando sarà asciutto avrà bisogno di ricevere acqua.

Un materiale straordinario per le piante

Un altro strumento molto utile per proteggere le nostre piante durante l’autunno e l’inverno è il “tessuto non tessuto”. Si tratta di un materiale traspirante e idrorepellente che, avvolto intorno alla nostra pianta, creerà una cappa protettiva e la difenderà da freddo e pioggia.

Non dimentichiamo che chi ha più spazio a disposizione potrà sfruttare anche le serre. Si tratta di strutture montabili e smontabili in poche e semplici mosse. In questo modo le piante saranno ancora più protette grazie al materiale plastico che avvolgerà la serra.