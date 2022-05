Scegliere il giusto taglio di capelli per l’estate è un’impresa spesso sottovalutata. Sbagliare l’acconciatura rischia di mettere in mostra i difetti del volto e di non esaltarne i pregi. A maggior ragione in estate quando diventa fondamentale abbinare la comodità all’aspetto estetico. Per nostra fortuna gli hair stylist sono sempre al lavoro per creare nuove acconciature in grado di valorizzare ogni tipo di viso. E una delle ultime novità potrebbe far felici milioni di donne. Quindi basta con caschetti, mullet e frangette. Il taglio che spopolerà tra poche settimane è questo riuscitissimo ibrido tra lo stile francese e il bob degli anni ‘70. Scopriamo di cosa si tratta e quasi sicuramente lo chiederemo al nostro parrucchiere.

Il taglio bi-bob ci farà ringiovanire di 20 anni

Il bi-bob è un taglio dagli innumerevoli pregi. Il primo, e forse più importante, è che esalta la bellezza degli occhi e degli zigomi. E allo stesso tempo, essendo molto avvolgente, copre gli inestetismi di collo e orecchie.

Dal punto di vista visivo si presenta con una frangia larga non simmetrica e una parte più lunga sulla nuca. Un taglio fresco e molto raffinato che richiede anche pochissima cura. Da infatti il meglio di sé portato con i capelli spettinati e liberi di muoversi.

In più, il bi-bob si adatta a ogni tipo di capello. Possiamo portarlo sia se abbiamo i capelli crespi o mossi sia se li abbiamo lisci. Sarà comunque facilissimo da gestire.

Il bello è che questo taglio è indicato anche per i capelli meno forti. In questo periodo molti sono impegnati nella ricerca di prodotti naturali per rallentare la caduta. E il bi-bob potrebbe aiutarci enormemente a mascherare gli inestetismi durante il trattamento.

Basta con caschetti, mullet e frangette, ecco il taglio di capelli top dell’estate che ringiovanisce e valorizza ogni tipo di viso

Gli esperti consigliano di evitare prodotti pesanti per la pettinatura e il mantenimento del bi-bob. Se lo scegliamo ci basterà asciugarli in modo completamente naturale. Per modellarli e farli splendere saranno sufficienti una noce di crema modellante e una pettinatura dall’alto verso il basso.

E se pensiamo di aver visto il bi-bob da qualche parte al cinema o in tv non ci stiamo sbagliando. Questo caschetto impreziosito da ciuffi laterali e frange asimmetriche è proprio quello che portava Amélie Poulain. Ovvero l’omonima protagonista del film Il Favoloso Mondo di Amélie.

Approfondimento

