La bella stagione è alle porte e finalmente stiamo per riporre nell’armadio sciarpe e berretti. È il momento di iniziare a valorizzare il nostro miglior biglietto da visita: il volto. Per quanto riguarda pelle e collo, abbiamo a disposizione alcuni semplici esercizi che potrebbero farci apparire decisamente più giovani. Per esaltare l’ovale del viso e il taglio degli occhi, invece, dobbiamo scegliere l’acconciatura giusta. Ed ecco il taglio di capelli che spopolerà in primavera. Le vip e i personaggi dello spettacolo già lo amano ed è in grado di valorizzare ogni tipo di viso, indipendentemente dall’età. Vediamo di cosa si tratta e fissiamo subito l’appuntamento con il parrucchiere.

L’octopus haircut è il taglio must have della primavera 2022

Come si intuisce dal nome, l’octopus haircut ricorda la forma di una piovra. Ma non ci spaventiamo. È un taglio davvero furbo, che è in grado di esaltare la bellezza di molti tipi di viso a ogni età. La parte che circonda la testa è bombata e ricorda i tagli in voga negli anni ‘60. Sul davanti troviamo una frangetta corta, che potremo portare perfettamente ordinata oppure spettinata e asimmetrica.

Il resto dei capelli vanno, invece, raggruppati in ciocche e lasciati scendere fino alle spalle. Se abbiamo sempre portato i capelli lunghi, è il momento di dare una svecchiata al nostro stile e provare l’octopus. Potremmo apparire giovanili e trendy come non mai.

Ecco il taglio di capelli che spopolerà in primavera perfetto anche dopo i 50 anni per valorizzare il viso rotondo e la fronte alta

L’octopus haircut è perfetto per addolcire un viso rotondo. Il merito è tutto delle ciocche irregolari, che snelliscono la silhouette e slanciano la forma del volto. Ottime notizie anche per chi ha una fronte alta. Se optiamo per la frangetta irregolare, riusciremo a coprire la fronte senza problemi e addirittura a valorizzarla.

Nessun problema anche se abbiamo i capelli fini. L’octopus haircut potrebbe diventare il nostro miglior alleato per trovare quel volume che abbiamo sempre cercato.

Questo particolarissimo taglio di capelli ha anche un altro indubbio vantaggio. Ovvero quello della facilità di gestione. Dopo aver lavato i capelli, ci basteranno un phon e una spazzola per ridare volume alla bombatura.

Se invece abbiamo un viso piccolo e dai lineamenti marcati oppure i capelli ricci, meglio optare per un’altra acconciatura. L’octopus ridurrà ulteriormente le dimensioni dell’ovale e sarà difficilissimo da mantenere.

