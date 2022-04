I capelli sono uno dei nostri migliori biglietti da visita. Se scegliamo il taglio giusto possiamo valorizzare ogni tipo di volto a qualsiasi età e possiamo apparire decisamente più giovani. Purtroppo, però, i capelli sono anche una delle parti più delicate e fragili del nostro corpo. Sono esposti agli agenti atmosferici, all’avanzare dell’età e, soprattutto nei cambi di stagione, tendono a cadere molto frequentemente. Ma niente paura. Per fermare la caduta dei capelli potremmo aiutarci con 5 straordinari prodotti che probabilmente abbiamo già in cucina. E magari riusciremo a risparmiare qualcosa sulle costosissime ricostruzioni dal parrucchiere.

Usiamo salva e rosmarino per provare a rallentare la caduta dei capelli

Prima di scoprire i benefici dei prodotti naturali per la caduta dei capelli è obbligatoria una premessa. Parleremo di rimedi naturali e non di cure mediche o di ricette miracolose. Se la caduta è anomala o eccessiva è sempre bene consultare il medico perché la causa potrebbe essere un problema di salute da approfondire.

Se invece la caduta è nella norma, possiamo provare con un siero a base di salvia e rosmarino. Per prepararlo avremo bisogno di 4-5 gocce di olio di salvia e altrettante di olio di rosmarino. Diluiamo il tutto con 10 grammi di olio d’oliva e applichiamo sui capelli una volta al giorno.

Proviamo con l’olio di mandorle

Un altro rimedio straordinario per i capelli che cadono è l’olio di mandorle. Il motivo è che le mandorle sono ricchissime di biotina (vitamina B8), molecola fondamentale per la resistenza e l’integrità del capello.

Per sfruttarne le proprietà possiamo preparare un impacco da far agire sui capelli asciutti per 30 minuti. Massaggiamo bene e poi procediamo al normale risciacquo con uno shampoo delicato.

Per fermare la caduta dei capelli questi 5 prodotti che usiamo in casa potrebbero addirittura funzionare meglio di costose fiale e ricostruzioni

Sembra incredibile da credere ma anche il prezzemolo potrebbe rivelarsi un toccasana per la salute dei capelli. Il prezzemolo è un prodotto di cui non si butta via nulla ed è ricchissimo di flavonoidi, sostanze preziose per rinforzare il capello. Possiamo usarlo in due modi. La prima alternativa è l’applicazione di un impacco di olio essenziale. La seconda è quella di applicare direttamente i semi ridotti in polvere sul cuoio capelluto massaggiando bene. La mattina successiva andremo a toglierli con un pettine prima del lavaggio.

L’ultimo prodotto naturale che possiamo usare è l’avocado. Basti pensare che moltissimi trattamenti anticaduta e molti shampoo sono proprio a base di questo straordinario frutto. Se vogliamo sfruttarne le proprietà, dovremo frullarne la polpa e creare un impacco da far agire mezz’ora sul capello asciutto. Trascorso questo tempo risciacquiamo bene e il gioco è fatto.

