La primavera è la stagione della rinascita. E non soltanto per la natura, anche per noi. Siamo reduci da un inverno durissimo e molti sentono l’esigenza di rinnovarsi in vista dei mesi più caldi. Possiamo lavorare sul fisico e buttare giù i chili di troppo accumulati. Oppure possiamo dare una bella svecchiata al guardaroba. O, meglio ancora, possiamo cambiare acconciatura. E altro che bob e pixie cut, per questa primavera dobbiamo assolutamente scegliere uno di questi 3 tagli corti. Le stelle dello spettacolo li stanno già sfoggiando e sono perfetti anche per chi ha un viso grande o per chi vuole coprire le orecchie.

Il caschetto con frangetta di Beyoncé

Sta letteralmente spopolando il nuovo caschetto messo recentemente in mostra dalla stella della musica Beyoncé. Se pensiamo al solito e classico bob, siamo fuori strada. Questa primavera il caschetto si porta lungo fino al mento, liscissimo e con una piega bombata che avvolge il viso. Il tutto con una frangetta geometrica che arriva alle sopracciglia e copre la fronte.

Il taglio perfetto a ogni età per coprire le orecchie e snellire anche i visi più grandi.

Il lily cut è il taglio raffinato perfetto a ogni età

Stiamo cercando un taglio di classe, che copra le imperfezioni del viso, facilissimo da pettinare? La soluzione potrebbe essere il nuovo shag asimmetrico. Alcuni stilisti l’hanno ribattezzato lily cut perché ricorda i petali di un giglio ed è un taglio estremamente versatile. Infatti, è ricco di scalature e, se lo portiamo con la frangia, è perfetto per ammorbidire la fronte alta. Portato con le ciocche intorno al viso, invece, copre le orecchie e ci fa apparire eleganti come non mai.

Altro che bob e pixie cut, questi 3 tagli di capelli corti fanno impazzire le vip e sono perfetti per il viso grande e per coprire le orecchie

L’ultimo taglio corto must have di questa primavera è il celebre bixie. In passato ce lo hanno mostrato star del cinema come Winona Ryder ed è un riuscitissimo mix tra un caschetto e un mullet. Probabilmente è uno dei tagli più facili da portare in assoluto. Corto e scalato, ha due ciocche larghe sulla fronte e potremo sfoggiarlo sia nella vita di tutti i giorni che durante le uscite galanti. In più, non ha bisogno di particolari cure e messe in piega. Perfetto per chi ha poco tempo da dedicare all’acconciatura ma vuole apparire sempre al top.

Approfondimento

Ecco il taglio di capelli che spopolerà in primavera perfetto anche dopo i 50 anni per valorizzare il viso rotondo e la fronte alta