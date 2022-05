Tra i tanti impegni della giornata trovare il tempo necessario da dedicare alla cucina non è mai semplice. Per questa ragione nella pubblicazione di oggi vedremo come preparare rapidamente un gustoso primo piatto a base di pesce che però lasci tutti appagati. Non è la prima volta che cerchiamo di coniugare gusto, rapidità d’esecuzione e costi contenuti.

Ad esempio abbiamo illustrato come lasciare a bocca aperta gli ospiti in pochi minuti con una semplice scatoletta di tonno.

Di seguito, invece, vedremo che bastano 15 minuti per realizzare un primo delizioso a base di cozze.

Ingredienti e preparazione

Il piatto che prepareremo, oltre ad essere semplice da preparare, sarà un trionfo di sapori e profumi.

Per realizzare questa semplice ricetta ci serviranno;

cozze;

aglio;

spaghetti;

olio;

pecorino toscano;

prezzemolo;

scorza di limone;

pepe;

Primo passaggio sarà quello di pulire rapidamente le cozze. Qualora necessario, innanzitutto dovremo grattare con una spugna metallica o il dorso di un coltello il guscio delle cozze. Se già pulite, ci limiteremo semplicemente a rimuovere la barba, ovvero il lembo di muscolo con cui le cozze si appigliano agli scogli.

Una volta pulite le cozze dovremo farle aprire e ricavarne la preziosa acqua ricca di sapore. Metteremo dunque in padella dell’aglio e dei gambi di prezzemolo facendoli soffriggere delicatamente nell’olio. A questo punto butteremo in padella le cozze e lasceremo che queste si aprano. Una volta aperte togliamole dalla padella e filtriamo con un colino l’acqua da loro rilasciata.

Bastano 15 minuti per realizzare un piatto economico e originale con le cozze per stupire gli invitati

Nel frattempo avremo già messo a bollire l’acqua che dovremo salare leggermente per poi aggiungere la pasta. Quando la pasta sarà a metà della cottura, scoliamola per terminare di cuocerla nella padella dove abbiamo fatto aprire le cozze. Questa tecnica è detta risottatura e consiste nel cuocere la pasta come se fosse un risotto aggiungendo un liquido di cottura che in questo caso sarà l’acqua delle cozze. Aggiungiamo dunque l’acqua delle cozze alla pasta portandola a cottura e per avere un piatto cremosissimo ma senza l’aggiunta di grassi ulteriori.

A pochi minuti dalla cottura completa, aggiungiamo le cozze sgusciate e mantechiamo con un filo d’olio. Infine salteremo la pasta con scorza di limone, pepe e prezzemolo tritato.

Lettura consigliata

Invece degli spaghetti alle vongole ecco come condire la pasta con un fenomenale sugo di pesce