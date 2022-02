La primavera sembra volersi far attendere ancora un po’. Ci eravamo un po’ tutti illusi che le belle giornate fossero ormai arrivate. Non più freddo gelido, pioggia incessante e cappotti imbottiti per stare al caldo.

Anche se il sole non manca, purtroppo le temperature non si accingono a risalire. Quindi possiamo scordarci di togliere le calze e girare a gambe scoperte ancora per un po’. Però questo non significa certo che dobbiamo rinunciare per forza a gonne e vestitini.

Grazie ai collant più o meno pesanti possiamo sempre indossare tutto quello che desideriamo. Che si tratti di gonne corte, abiti a tubino o gli skort tanto di moda al momento. Il problema però è sempre quello di abbinare i colori dei collant per non sembrare troppo cadaveriche.

Basta calze color carne o nere velate, ecco come scegliere i collant per gambe strepitose da sfoggiare anche quando fa freddo

Una legge non scritta della moda sembra ripudiare completamente le calze color carne. Non tanto per il colore in sé ma perché è sempre più difficile trovare la tonalità giusta. Spesso si tratta di calze dai toni freddi e lucide che ci danno un aspetto poco sano. Invece di andare a valorizzare la gamba creano un effetto finto che proprio non ci fa nessun favore.

I collant neri una salvezza per molte

Il collant nero invece ci permette di avere le gambe coperte e non sembrare dei manichini lucidi. Giocando sui denari si può ottenere un effetto più o meno coprente, fino ad arrivare ai 50 denari.

Ma se vogliamo una velatura che dia colore alle gambe, forse i collant neri non sono la soluzione.

Infatti anche se le varietà e i denari disponibili per le calze nere sono tanti, spesso hanno un difetto. Invece di esaltare la carnagione vanno a spegnere l’incarnato, dando un colorito più piatto. E questo non dipende solo da quanto sono lucide o opache, ma proprio dal punto di nero.

Quindi quale soluzione è la più indicata?

Sembrerà assurdo ma il colore che più esalta l’incarnato anche quello molto pallido è il marrone. Infatti, scegliendo un collant marrone con denari tra i 20 e i 30 si avrà un effetto stratosferico. Non troppo finto abbronzato ma neanche troppo spento. Vista l’intensità maggiore di colore dona un aspetto più vellutato alla gamba senza sembrare finto.

Insomma, basta calze color carne o nere velate, rivalutiamo questo colore sempre un po’ bistrattato. Con la giusta tonalità di marrone e i giusti denari si può ottenere un risultato più naturale. Se poi soffriamo ancora molto il freddo si può sempre optare per dei collant foderati. Imbottiti all’interno, danno un effetto naturale per stare al caldo nelle serate più fredde.

