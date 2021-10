L’inverno non è poi così lontano, le temperature stanno calando e le giornate si stanno accorciando. Se soffriamo particolarmente il freddo è arrivato il momento di attrezzarsi per bene. Utilizzare degli oggetti per tenerci al caldo è uno dei trucchetti per risparmiare sul riscaldamento. Per non parlare del fatto che potremo goderci una serata fuori senza congelare.

Se usciamo a cena con gli amici per proteggerci dalle folate di vento freddo ci affidiamo a sciarpa e cappello. Ma quando siamo in casa o dentro il locale non possiamo certo imbacuccarci da testa ai piedi. Ecco che ci vengono in aiuto questi indumenti e oggetti che possono riscaldarci senza dare troppo nell’occhio.

INVESTI NEL MERCATO IMMOBILIARE CON UN RENDIMENTO DEL 13,13%

Puoi partire da soli 500 euro! SCOPRI DI PIÙ

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

5 oggetti imperdibili per stare sempre al caldo anche nelle serate invernali più fredde

Avere i piedi freddi in pieno inverno ci fa sentire automaticamente freddo dappertutto. Per questo è importante scegliere le scarpe giuste come stivali o anfibi, ma non sono adatti ad una serata più chic. Magari preferiamo una bella decolleté o un mocassino, ma difficilmente i piedi staranno al caldo. Allora acquistiamo delle solette termiche usa e getta che possono riscaldare fino a 8 ore. Facilmente reperibili online ci cambieranno completamente la vita.

E se vogliamo indossare una gonna o un vestito?

Non vogliamo mettere dei leggins scuri ma delle calze nere velate e non sappiamo come fare. Soffrire il freddo o cedere ai classici leggins neri? C’è una soluzione super pratica che utilizzano anche le influencer e ora la sveleremo. Sono dei collant, in versione foderata o con almeno 50 denari, ma color carne. Indossandoli sotto le calze velate avremo la protezione che ci serve senza rovinare il look.

Per rimediare alle mani fredde invece possiamo acquistare un comodissimo scaldamani. Ne esistono di tante varietà, i più carini hanno la forma di animaletti come gufi e pinguini. I più economici vanno prima inseriti in una pentola con acqua bollente e lasciati lì per circa 5 minuti. Dopodiché quando ne avremo bisogno basterà premere la placca in metallo all’interno per godersi 30 minuti di calore. Altrimenti si possono acquistare quelli che si ricaricano con la power bank attraverso il cavo USB.

Per finire due capi d’abbigliamento che ci tengono sempre al caldo. Direttamente dal settore degli sport invernali abbiamo la maglia termica e i leggins termici. Un po’ più costosi rispetto agli altri oggetti, questi capi d’abbigliamento possono proteggere anche da temperature glaciali. In base alla tipologia e al materiale sono fatti per ridurre la perdita di calore. Il grosso vantaggio è che sono anche molto sottili quindi possiamo indossarli sotto qualunque abito senza che si noti la differenza.

Ecco 5 oggetti imperdibili per stare sempre al caldo anche nelle serate invernali più fredde. Questi oggetti sono perfetti anche per un’idea regalo dell’ultimo minuto, faremo sicuramente felice qualche nostro amico freddoloso.

Approfondimento

Alla moda ma senza soffrire il freddo con questi due capi di tendenza che abbiamo tutte