Ormai ci siamo tutti abituati a indossare la mascherina e ad agguantarla prima di uscire di casa insieme a chiavi, portafoglio e altre cose essenziali. A una cosa, però, forse non ci si abitua mai: il dolore e l’irritazione che provoca dietro le orecchie.

Soprattutto quando si indossano alcune mascherine molto strette, il fastidio può diventare insopportabile. Oltre a ciò, a volte si aggiunge il problema degli occhiali perennemente appannati.

Insomma, sappiamo che è necessario indossarla, ma spesso è davvero un disagio. Per alleviare il problema si possono adottare alcuni escamotage che permetteranno di allargarla quanto basta per non avere più il fastidio.

Due comodi trucchi per allargare la mascherina e indossarla senza farsi venire male dietro le orecchie

Sebbene in certi contesti si possa non indossare, in tutti gli altri la mascherina continua a creare problemi di prurito e irritazioni ad alcune persone. Per contrastare il dolore dietro le orecchie, si possono allora adottare due soluzioni.

La prima consiste nell’applicare dietro la nuca le apposite fascette che ci sono in commercio a cui agganciare gli elastici della mascherina. Si tratta di vere e proprie prolunghe regolabili adatte a grandi e piccini.

Chi non volesse acquistare una fascetta, dovrebbe sapere che in casa si possono trovare delle comode soluzioni fai da te. La più immediata, da usare anche all’ultimo momento, è la classica graffetta metallica. Basterà inserire gli elastici della mascherina nella graffetta per allargarli e sentire un immediato sollievo.

Con un po’ di tempo a disposizione, si può creare una fascetta fai da te con un pezzo di elastico di tessuto dotato di asole. Cucendo due bottoni alle estremità si potrà ottenere una comoda fascetta regolabile.

Ora prendiamo un paio di forbici per provare la seconda soluzione.

Bastano un paio di forbici per liberare le orecchie dagli elastici della mascherina

Per adottare il secondo dei due comodi trucchi per allargare la mascherina bisogna semplicemente tagliare gli elastici che vanno dietro le orecchie. Con un solo colpo di forbice, si dovranno dividere in due, in modo da avere quattro parti pendenti dalla mascherina.

A questo punto, si possono prendere le due parti superiori e annodarle sopra la testa. Quelle inferiori, invece, andranno annodate dietro il collo. In questo modo le orecchie saranno libere da ogni fastidio.

Quando si applicano questi escamotage, è comunque importante fare in modo che la mascherina rimanga aderente al viso per mantenerne l’efficacia. Inoltre, bisogna ricordarsi di portare sempre con sé il proprio Green Pass, che si può facilmente scaricare e stampare dalle app Io e Immuni.

Lettura consigliata

Naso che prude e occhi arrossati potrebbero essere i sintomi di questo problema da non confondere col raffreddore virale