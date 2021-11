Scegliere l’abbigliamento giusto quando le temperature iniziano a calare è sempre problematico. Meglio optare per la comodità e la protezione dal freddo oppure osare con un look più elegante? L’eterno dilemma che ogni donna si trova ad affrontare quando si prepara per uscire la sera. Che si tratti di una cena tra amici, un aperitivo con la persona amata o una festa elegante.

In un precedente articolo abbiamo parlato di “5 oggetti imperdibili per stare sempre al caldo anche nelle serate invernali più fredde”. Una soluzione per evitare di soffrire il freddo anche indossando un vestitino o una gonna sono i collant color carne. Foderati o da 50 denari sono perfetti da indossare sotto le calze nere velate. Il fatto è che però non risolvono un problema davvero fastidioso, soprattutto se abbiamo scelto un vestitino corto. Rischiamo sempre che la gonna si alzi quando ci sediamo mostrando più del dovuto.

Li abbiamo sempre amati perché pratici ed eleganti ed ecco che finalmente tornano di moda

Ed ecco la soluzione di tendenza che è finalmente ritornata in voga, lo “skort”. Non lasciamoci ingannare dal nome inglese che sta per “skirt-short”, stiamo parlando del pantagonna. Un pantaloncino che sembra una gonna grazie alla falda anteriore.

Il pantagonna è l’ultima tendenza in fatto di moda tra le più giovani ma possiamo indossarlo a 20 come a 50 anni. Pratico anche per chi ha sempre il problema della gonna che si tira su. Fantastico per le donne con i fianchi un po’ più pronunciati perché maschera le forme. Scegliamo un modello a vita alta che focalizza lo sguardo sul vitino stretto e non sui fianchi.

Possiamo optare per un modello più corto con cerniera che ha un taglio più sartoriale. Oppure uno a portafoglio più pratico per regolare l’effetto che vogliamo, più stretto in vita o che scende più morbido senza segnare. Per finire se la cerniera ci spaventa perché pensiamo sia troppo aderente, scegliamo un modello con l’elastico. Sicuramente più comodo e ci eviterà il rischio che la cerniera si inceppi.

Insomma è vero, li abbiamo sempre amati perché pratici ed eleganti ed ecco che finalmente tornano di moda. Scegliamoli classici neri da abbinare sotto una camicetta o un maglioncino. Finiamo il look con un bel cappotto a vestaglia e siamo pronte per uscire. Oppure osiamo con dei colori più vivaci come il viola o il verde bottiglia. Il trend del momento sono i pantagonna con trame particolari, quelli a quadri vanno per la maggiore.

