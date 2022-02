Il make up è un vero e proprio alleato di molte donne. Permette di nascondere le imperfezioni e le discromie della pelle, di coprire le occhiaie e qualche ruga. Può donare al viso un aspetto più salutare, luminoso e radioso. C’è chi decide di optare per un make up naturale e chi, invece, ama il trucco pesante.

Ma ancora, ci sono donne che preferiscono valorizzare solo lo sguardo, magari scegliendo uno smokey eyes più o meno scenografico. Altre invece puntano sulle labbra, prediligendo dei rossetti dai colori accesi.

Per far durare rossetto e gloss più a lungo senza doverli ritoccare bastano questi consigli da veri truccatori professionisti

Le labbra sono uno strumento di seduzione e, con i segreti giusti, possono essere valorizzate al meglio. Applicare il rossetto non è sempre facile. È necessario sapere come stenderlo per nascondere i piccoli difetti e migliorare le labbra. È anche molto importante scegliere il colore giusto.

Ma sappiamo che, durante l’arco della giornata, il nostro rossetto spesso perde la lucidità, il colore e finisce nelle pieghe delle labbra. Basta solo bere un caffè, fumare una sigaretta o mangiare un boccone. Insomma, capita di ritrovarsi con rossetto sbiadito e spesso anche sbavato.

Ma cosa possiamo fare? Per far durare rossetto e gloss per più tempo è necessario seguire alcune semplici regole.

Il primo step necessario è quello di eliminare tutte le pellicine utilizzando uno scrub. Possiamo anche prepararlo in casa mescolando il miele e lo zucchero. Prima della stesura del rossetto applichiamo il primer e un velo di correttore sulle labbra. Ora definiamo con la matita, dello stesso colore del rossetto, i bordi e coloriamo le labbra.

È il momento di stendere il rossetto. Utilizziamo un pennellino per essere più precisi.

Il tocco finale. Usando un pennello pulito, passiamo un filo di cipria in polvere libera sulle labbra e applichiamo nuovamente il rossetto.

Cosa fare con il gloss

Il gloss è quel particolare prodotto di make up che rende le labbra brillanti e lucide. Ma, purtroppo, alcuni di loro durano solo pochissimi minuti.

Allora ecco cosa fare per risolvere il problema.

Anche in questo caso dobbiamo idratare le labbra. Stendiamo il primer e il correttore. Utilizziamo la matita per il contorno e colorare le labbra. Stendiamo anche il rossetto.

Ora non resta che applicare il gloss. Con un pennellino, preleviamo un po’ di prodotto per volta. Picchiettiamo sulle labbra partendo dal centro e fino a coprire tutta la superficie.

