Le erbe aromatiche sono le regine dell’estate. Possono essere facilmente coltivate in giardino o in un vaso sul balcone di casa.

Sono molto graziose da vedere ed emanano un profumo unico, intenso e avvolgente. Le piante aromatiche si utilizzano in cucina per esaltare e migliorare il sapore degli alimenti. Spesso si usano anche al posto del sale.

Le erbe aromatiche sono definite officinali, hanno infatti delle proprietà curative e medicamentose.

Insomma, potrebbero risolvere qualche piccolo problema di salute. Pensiamo al mal di denti, ai leggeri malanni di stagione, alla cattiva digestione, ecc.

Coltivare queste piante

Le piante aromatiche sono semplici da coltivare. Non hanno bisogno di molte attenzioni e non necessitano di particolari cure.

Le più diffuse in estate sono sicuramente il basilico e la menta.

Il basilico è una pianta che si trova in tutto il mondo ed è ricchissima di principi nutrizionali. Cresce tranquillamente senza sforzo, ama la luce e deve essere innaffiata regolarmente. Si riconosce dalle grandi foglie carnose e dal profumo intenso.

La menta, invece, è una pianta aromatica perenne dall’odore fresco e gradevole. Un’erba conosciuta già dagli antichi romani e che oggi ritroviamo non solo in cucina, ma anche nell’industria dolciaria e in erboristeria. La menta si adatta a qualsiasi clima ed è una pianta longeva.

Basilico e menta rigogliosi con questi consigli che proteggono le foglie

La menta e il basilico, sono delle piante che crescono senza particolari sforzi. Ma se le coltiviamo in giardino, facciamo attenzione e controlliamole spesso.

Infatti, queste piante potrebbero sviluppare un’infezione da fungo molto rischiosa. Parliamo dell’oidio o mal bianco che si manifesta con delle macchie sulle foglie. Questa patina bianca, potrebbe anche colpire i fiori.

Il mal bianco si trasmette molto velocemente perché viene trasportato dal vento. È un’infezione che si sviluppa in primavera e in estate e che avvizzisce le foglie, fino a far morire completamente la pianta.

Per avere basilico e menta rigogliosi, sarebbe necessario evitare i ristagni idrici, non bagnare le foglie e i rami durante le innaffiature e spostare la pianta al sole.

Inoltre, potremmo cercare di prevenire il problema utilizzando dei rimedi casalinghi molto efficaci. Ad esempio, il latte potrebbe essere molto utile.

Ma come fare?

Misceliamo due parti di acqua e una di latte. Ora inseriamo il liquido ottenuto in un contenitore spray e utilizziamolo sulla nostre piante di menta a basilico. Ripetiamo il trattamento ogni 15 giorni circa.

