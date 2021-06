Il basilico è la pianta aromatica che più rappresenta la cucina italiana. Con il suo odore inconfondibile e il sapore fresco e gustoso. Rende speciale e unico ogni piatto, anche il più semplice.

Con il suo colore verde brillante e le sue grandi foglie, in estate adorna e abbellisce i nostri balconi. Crescendo in abbondanza e senza molto sforzo.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Vorremmo che questo sapore fresco accompagnasse i nostri cibi anche in inverno. Il problema principale è che quando decidiamo di recidere le sue foglie, queste si scuriscono molto velocemente diventando molli.

È questo il modo migliore per conservare il basilico e averlo sempre fresco profumato come appena raccolto anche in inverno

Tra i metodi di conservazione ne esiste uno meno noto degli altri, che però riesce perfettamente a conservare il sapore e il colore del basilico. Così da usufruirne anche nei mesi invernali.

Parliamo della conservazione sotto sale. Un metodo molto semplice e veloce, ma che ci darà grandi soddisfazioni.

Iniziamo raccogliendo le foglie di basilico, meglio se al mattino presto. Molto delicatamente laviamole sotto l’acqua corrente e asciughiamole con l’aiuto di un canovaccio. Prendiamo dei vasetti perfettamente sterilizzati, puliti, con la chiusura ermetica e alterniamo strati sottili di basilico e sale grosso.

Terminiamo sempre con uno strato di sale e pressiamo per fare uscire l’aria in eccesso. Ora ricopriamo di olio fino a sommergere tutte le foglie. Copriamo il vasetto con uno strato di carta da forno e chiudiamo ermeticamente. Attendiamo 1 o 2 settimane prima di consumare il nostro basilico, conservandolo in un luogo fresco e asciutto. Dopo l’apertura il vasetto va lasciato in frigo.

È questo il modo migliore per conservare il basilico e averlo sempre fresco profumato come appena raccolto anche in inverno.

Un importante consiglio

Il basilico così preparato rimarrà fresco più allungo ma facciamo molta attenzione. I vasetti devono essere perfettamente puliti e sterilizzati prima di essere utilizzati. È importante che abbiano una chiusura ermetica per evitare l’insorgere di muffe e botulino. Prima di consumare le foglie di basilico verifichiamo sempre lo stato del prodotto.