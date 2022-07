Chi ama le piante di solito le tiene e le cura non solo in giardino e sul terrazzo oppure sul balcone. Ma qualche pianta è presente come ornamento pure tra le mura domestiche. Pur tuttavia, ci sono le specie vegetali che sono maggiormente adatte per i vasi. In quanto, per esempio, si tratta di piante perenni che resistono a tutto.

Mentre altre piante sono ideali da piantare e da curare in giardino in quanto, tra l’altro, hanno spazi decisamente più ampi per espandersi. Vediamo allora di fornire una lista, di certo non esaustiva, di piante che sono perfette per il proprio giardino e altre, invece, che sono perfette per i vasi, e quindi per i balconi e per i terrazzi.

Quali sono le piante da vaso e quelle perfette per il giardino

Nel dettaglio, per chi dispone di vasi grandi si può piantare l’oleandro, il ciclamino e il geranio. Ma anche il ginepro nano e, immancabilmente, le piante aromatiche. Come, per esempio, il rosmarino e la lavanda. Il tutto senza dimenticare la bellezza di piante in vaso come l’erica gracilis che, in particolare, spicca per il suo portamento che è cespuglioso e che, quindi, è ideale pure per abbellire il balcone.

Ecco, quindi, quali sono le piante da vaso da scegliere, ma chiaramente non finisce qui. Visto che, tra le piante perenni da coltivare in vaso, non si possono non consigliare pure la petunia e la campanula con il suo splendido colore viola. Vediamo ora di indicare, invece, quali sono alcune tra le più belle piante da tenere in giardino.

Ecco alcune perfette per il giardino, dalle azalee all’echinacea

Per chi punta ad avere un giardino sempre rigoglioso, le piante utili allo scopo sono quelle che da un lato prosperano nel periodo estivo e dall’altro, nello stesso tempo, spiccano per la loro elevata resistenza al freddo. A partire dalle azalee, passando per le graminacee, per l’ilex e per le margherite. Ma senza dimenticare pure la pianta di alloro e l’echinacea. Con entrambe che, tra l’altro, spiccano per le loro proprietà officinali.

Infine, che si tratti di piante per il giardino o da vaso, ricordiamo che è fondamentale non solo innaffiare correttamente. Per quantità d’acqua e per frequenza. Ma è anche importante dare periodicamente nutrimento al terreno con i concimi. A partire da quelli liquidi, passando per quelli in polvere oppure in granuli. Così come in commercio ci sono pure i concimi in pellet.

