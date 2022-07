L’estate è la stagione dei vestiti colorati, delle gonne corte e delle t-shirt. I tessuti diventano più leggeri, morbidi e freschi.

L’abbigliamento estivo, però, inevitabilmente lascia scoperte alcune parti del corpo. Pensiamo alle gambe, alle braccia e ai piedi.

Naturalmente si cercano tutti gli escamotage per coprire gli inestetismi più evidenti. Ad esempio, alcuni di noi indossano il pareo al mare per nascondere la cellulite o i fianchi larghi. Oppure un costume intero per coprire la pancia.

Ma ancora, chi non ha dei piedi particolarmente belli o curati, opterà per delle calzature che non mostrano le dita.

Insomma, si trova sempre una soluzione per evitare di sentirsi in imbarazzo.

Il problema dei gomiti

L’abbigliamento estivo lascia scoperte anche le braccia.

Quante volte ci accorgiamo di avere dei gomiti scuri e screpolati. Questa parte del corpo, in effetti, è spesso trascurata e poco considerata.

Se non ci sono delle particolari patologie o malattie, come dermatiti o psoriasi, allora i gomiti scuri e ispessiti, potrebbero dipendere da alcuni fattori. Poca idratazione e accumulo di cellule morte.

Questa condizione non comporta una problematica di salute, ma impatta dal punto di vista estetico.

Infatti, non è gradevole vedere i gomiti così trascurati.

I classici rimedi naturali

Per cercare di risolvere il problema dei gomiti scuri, neri e screpolati possiamo utilizzare dei vecchi rimedi naturali. Pensiamo al limone che potrebbe aiutarci con la sua azione sbiancante. Basterà sfregare sul gomito mezzo limone.

Non dimentichiamo l’olio di oliva, con le sue proprietà idratanti e nutrienti. Possiamo massaggiarlo sui gomiti per almeno 5 minuti.

Aggiungendo lo zucchero, si otterrà un ottimo scrub da applicare una volta a settimana. Anche il cetriolo, potrebbe aiutarci grazie alle sue proprietà idratanti e sbiancanti.

I rimedi della nonna per risolvere il problema dei gomiti scuri e screpolati

Anche un altro metodo della nonna sarebbe molto efficace. Questa volta utilizziamo il caro e vecchio bicarbonato, sempre utile sia nella pulizia di casa, ma anche nella cura della persona.

Per curare i nostri gomiti potremmo preparare una cremina a base di bicarbonato, acqua e sale.

Utilizziamo questo scrub una volta a settimana, sfregandolo sulla parte da trattare oppure usandolo come impacco. I gomiti saranno subito più morbidi, levigati e chiari.

Sono tanti i rimedi della nonna per risolvere il problema, ma naturalmente stiamo anche attenti

alla disidratazione. Ricordiamo che si dovrebbero bere almeno 2 litri di acqua al giorno.

