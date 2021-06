Basta nominarle per sentirne già il profumo. Sfiziose, buonissime e davvero facili da realizzare, le polpette di melanzane sono un vero asso nella manica per chi vuole portare in tavola un piatto che accontenta tutti senza dedicarci troppo tempo.

Le polpette di melanzane sono un finger food ottimo per per chi vuole variare dalle solite ricette di polpette di carne fritte o al sugo.

La rubrica di cucina di ProiezionidiBorsa è ricca di ricette adatte per questo periodo intermedio tra la primavera e l’estate.

Quest’oggi, invece, la Redazione consiglia delle polpette di melanzane davvero molto semplici da preparare. Infatti, si consiglia di prestare attenzione perché queste polpette di melanzane dal cuore cremoso sono da provare subito, gustose e facilissime stanno facendo impazzire tutti. Il motivo?

Con l’aggiunta di un ingrediente speciale queste semplici polpettine si trasformeranno subito in piccoli bocconcini di bontà a cui sarà impossibile resistere! Dunque, mettiamoci a lavoro e vediamo l’occorrente.

Ingredienti per 4 persone

a) 1 melanzana abbastanza grande;

b) 1 uovo;

c) 125 g di ricotta fresca;

d) 90 g di pangrattato;

e) olio d’oliva, sale, pepe ed erba cipollina q.b.

f) 1 spicchio d’aglio.

Procedimento

Innanzitutto, lavare e sbucciare la melanzana, poi tagliarla a piccoli cubetti. Far cuocere la melanzana in una padella, a fiamma bassa, con un filo d’olio e uno spicchio d’aglio. Dopo 5-6 minuti di cottura, aggiungere l’erbe cipollina tritata. Frullare il tutto con un frullatore ad immersione, facendo attenzione a lasciare qualche pezzettino intero di melanzana.

A questo punto, aggiungere l’ingrediente segreto: la ricotta. Amalgamare bene e unire anche l’uovo. Mescolare con cura e aggiungere il pangrattato. Poi un pizzico di sale e una spolverata di pepe.

Lasciar riposare in frigo per 5 minuti. Successivamente, formare tante piccole polpettine tonde con le mani. Passarle in un po’ di pangrattato e friggerle in padella con abbondante olio. Oppure, posizionarle su una teglia ricoperta da carta da forno e far cuocere in forno già caldo a 180° C per 5-7 minuti.