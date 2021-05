Irresistibilmente buono, cremoso e dolce al punto giusto. In una danza perfetta di sapori e colori, il tiramisù si aggiudica il titolo dei dessert più famosi ed apprezzati al mondo. Dalla ricetta classica alle versioni più moderne e rivisitazioni più disparate, il tiramisù rappresenta una delle prelibatezze più copiate, fatte e rifatte.

Di seguito, ad esempio, ecco due ricette da provare assolutamente per un dessert buono da leccarsi i baffi:

a) far impazzire gli ospiti in pochi minuti con un tiramisù speciale adatto ad ogni occasione”. Disponibile qui.

b) uno squisito tiramisù estivo così gustoso e leggero che farà impazzire proprio tutti, con un ingrediente segreto da leccarsi i baffi. Disponibile su questo link.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Questa sera, invece, vogliamo suggerire ai Lettori una versione leggermente diversa dalla ricetta tradizionale ma molto appetitosa e super veloce.

Infatti, questo tiramisù speciale, cremoso e gustosissimo farà impazzire tutti al primo assaggio e si prepara in meno di 15 minuti, da provare!

Ingredienti

a) 300 g di savoiardi;

b) 200 ml di panna;

c) 250 g di mascarpone;

d) 100 g di zucchero semolato;

e) caffè, cacao amaro e scaglie di cioccolato fondente q.b.

Procedimento

Questa ricetta è davvero facile da realizzare e non farà rimpiangere l’originale.

La versione che andremo a preparare è senza uova e quindi anche più digeribile come dolce.

Innanzitutto, preparare la moka grande di caffè, zuccherare leggermente e far raffreddare il caffè.

Piccolo consiglio extra: aggiungere un paio di cucchiaini di marsala alla miscela di caffè e zucchero. Il risultato sarà ancora più goloso.

In una ciotola lavorare il mascarpone con lo zucchero. Montare a neve la panna e poi unirla al composto. Mescolare con movimenti circolari dal basso verso l’alto. Una volta ottenuto una cremina spumosa e soffice, riporla in frigo per 10 minuti.

Prendere una pirofila, bagnare i savoiardi nel caffè e comporre il primo strato del dessert.

Spalmare con cura la crema e spolverare con uno strato sottile di cacao amaro e cospargere di pezzetti di cioccolato per aumentare la bontà. Procedere allo stesso modo anche per gli altri due strati. Ed il gioco è fatto. Riporre in frigo fino al momento di servirlo. Ed ecco come questo tiramisù speciale, cremoso e gustosissimo farà impazzire tutti al primo assaggio e si prepara in meno di 15 minuti, da provare!