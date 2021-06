L’estate ormai è dietro l’angolo e ci si prepara per gustarsi al meglio ogni singolo momento di relax. La speranza comune è quella di lasciarci alle spalle la pandemia da coronavirus e conquistare nuovamente la normalità.

Tra le tante privazioni che hanno caratterizzato quest’anno e mezzo, sicuramente c’è stata quella di mangiare fuori in compagnia di amici e parenti. Tuttavia, non sono mancate ricette e preparazioni fatte in casa.

Intramontabili ed adatte per ogni occasione, ecco 2 ricette facili e veloci:

Il motivo?

Beh, è talmente sfiziosa, facile e rapida da preparare che tutti vogliono provarla.

Quindi, occhio a questa crema di caffè perché sta facendo impazzire tutti, ha solo 3 ingredienti e si prepara in appena 3 minuti.

Fresca e cremosa come quella del bar

Senza panna e senza latte, questa crema al caffè prevede pochi e semplici ingredienti. Ecco l’occorrente per 4 massimo 6 coppette.

a) 15 g di caffè solubile;

b) 200 ml di acqua freddissima (quasi ghiacciata);

c) 170 g di zucchero a velo.

Procedimento

Il segreto di questa ricetta è l’acqua fredda. Dunque, bisogna ricordarsi di metterla in frigorifero o meglio in freezer per 20 minuti.

In una ciotola inserire il caffè solubile, di buona qualità, poi lo zucchero ed infine l’acqua freddissima.

Con l’aiuto delle fruste elettriche mescolare e montare la crema. Basteranno 3 minuti per farle prendere forma. Se si vuole aumentare la cremosità allora si consiglia di montare ancora qualche minuto.

Per un tocco più goloso, si consiglia una spolverata di cacao amaro e qualche goccia di cioccolato fondente. Oppure qualche chicco di caffè ed il gioco è fatto e il successo è assicurato.

