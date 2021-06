Il vitello tonnato è una delle specialità tipiche della tradizione italiana. Originario del Nord Italia, solitamente si serve come portata principale ma è ottimo anche come antipasto. La sua storia risale al Settecento, quando la ricetta tradizionale non prevedeva la moderna aggiunta della maionese né del tonno.

Non è difficile preparare un perfetto vitello tonnato ma sicuramente delle piccole accortezze si rivelano necessarie.

Ecco l’errore da evitare per un vitello tonnato delizioso da leccarsi i baffi e il cui profumo farà invidia ai vicini

Il vitello tonnato è molto gustoso sì, ma se si sbaglia la scelta del taglio sicuramente questo perde il suo autentico sapore. Infatti, il taglio di carne da acquistare per un perfetto vitello tonnato è il girello di vitello. Questo è uno dei tagli più pregiati poiché privo di grassi e molto tenero e buono al palato. Si dice, infatti, che sia simile al filetto. Il girello è conosciuto in alcune regioni italiane con nomi diversi. Vediamo quali.

Nelle regioni del Sud, come Sicilia, Calabria, Campania, Puglia, Basilicata è conosciuto come “Lacerto”. In Lombardia come “Magatello”, in Piemonte come “Coscia rotonda”.

Comunque lo si chiami, ecco l’errore da evitare per un vitello tonnato delizioso da leccarsi i baffi e il cui profumo farà invidia ai vicini. Non sbagliamo il taglio di carne e partiremo già avvantaggiati.

Attenzione alla salsa tonnata

Ecco l’errore da evitare per un vitello tonnato delizioso da leccarsi i baffi e il cui profumo farà invidia ai vicini. Stiamo attenti alla salsa tonnata perché l’errore da non fare per un’ottima salsa consiste nella scelta delle uova. O meglio, la salsa si fa con il tuorlo delle uova sode e non con il tuorlo crudo. Gli altri ingredienti sono capperi, acciughe, tonno, olio, limone, sale e pepe.

Esistono tante rivisitazioni del vitello tonnato. Alcuni lo fanno con la maionese e altri senza. La maionese si usa più che altro per una più rapida preparazione del piatto ma anche perché dona un ottimo sapore.

