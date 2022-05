È delizioso da solo, sui toast, nel guacamole, addirittura nei dolci. Stiamo parlando dell’avocado, un frutto conosciuto per le sue numerose proprietà benefiche. Ma non tutti sanno che ha anche delle controindicazioni.

Un frutto ricco di nutrienti importanti

L’avocado è un frutto esotico, originario del Messico e del Guatemala, ma ormai molto diffuso anche nel nostro Paese. È apprezzato non solo per la sua polpa burrosa e versatile, ma anche perché apporterebbe tanti nutrienti fondamentali per la salute del nostro organismo. Come riportano gli esperti, infatti, l’avocado contiene grassi monoinsaturi e polinsaturi, ovvero i cosiddetti “grassi buoni”. È inoltre un’ottima fonte di vitamine (vitamina E, vitamina C e vitamine del gruppo B). Si tratta anche di un frutto ricco di vitamina D, in quanto ne apporta addirittura di più rispetto agli alimenti spesso consigliati per fare il pieno di questo nutriente.

Infine, nell’avocado si trovano potassio, fosforo, calcio, ferro e sodio. Non deve dunque stupire che alcuni medici consiglino di mangiare addirittura un avocado al giorno per tenere sotto controllo il colesterolo e godersi altri benefici di questo frutto. Tuttavia, spesso ci si dimentica che l’avocado non è adatto a tutti: vediamo quali categorie di persone dovrebbero evitarlo.

Attenzione all’avocado perché ha molti benefici ma anche controindicazioni e potrebbe essere pericoloso per queste 3 categorie di persone

Mangiare un avocado al giorno potrebbe sembrare un’ottima idea, ma non si tratta di una scelta amica dell’ambiente. Bisogna infatti ricordare che la maggior parte degli avocado sono importati. Inoltre, la coltivazione di questi frutti richiede molta acqua ed è responsabile del disboscamento in alcuni Paesi. Come spiegano gli esperti, per fare il pieno di acidi grassi monoinsaturi senza danneggiare l’ambiente possiamo anche scegliere un prodotto italiano: l’olio d’oliva.

Inoltre, bisogna fare attenzione all’avocado perché ha molti benefici ma potrebbe anche causare problemi ad alcune persone. In primo luogo non dovrebbe esagerare con l’avocado chi sta cercando di dimagrire. Infatti, un solo frutto di medie dimensioni apporta ben 240 kcal, ovvero più o meno le stesse calorie di una barretta di cioccolato. Bisogna dunque consultare il proprio dietologo o nutrizionista prima di inserire l’avocado nella propria alimentazione.

In secondo luogo, gli esperti riportano che l’avocado potrebbe interferire con gli effetti di un farmaco antitrombotico piuttosto comune, il Warfarin (conosciuto anche col nome commerciale Coumadin). Anche in questo caso è importante parlare col medico prima di mangiare l’avocado. Infine, occhio al pericolo di allergie crociate: l’avocado potrebbe essere pericoloso per chi è allergico al lattice, alle castagne, ad alcuni frutti (banane, meloni, pesche, kiwi) o a determinati ortaggi (pomodoro, patate). Per tutti gli altri, via libera alle gustose ricette a base di avocado!

