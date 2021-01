Mangiare questo frutto ogni giorno toglie il medico di torno, ma non è la mela. Di cosa si tratta allora? Di un ingrediente sempre più alla moda sulle tavole degli italiani. Scopriamo quale.

L’avocado tiene sotto controllo il colesterolo cattivo

Mangiare questo frutto ogni giorno toglie il medico di torno, ma non è la mela. Si tratta dell’avocado.

Lo svela una ricerca condotta dalla “Penn State” e pubblicata su “The Journal of Nutrition”. In particolare, gli scienziati hanno scoperto che consumare un avocado ogni giorno aiuta a tenere sotto controllo il colesterolo cattivo. Lo studio si è focalizzato su partecipanti in sovrappeso o obesi. Questi hanno provato a introdurre un avocado nella dieta quotidiana.

I risultati sono incoraggianti. Infatti, gli esperti hanno dimostrato che il frutto aiuta a ridurre le particelle LDL nel sangue. Si tratta di sostanze particolarmente pericolose, che bloccano le arterie.

Ma non solo: un altro aspetto positivo è la riduzione delle particelle ossidate. Precedenti ricerche hanno dimostrato che l’ossidazione è fra i responsabili del cancro, delle malattie cardiache e dell’arteriosclerosi.

È dunque importante contrastarla attraverso il cibo. Nei partecipanti allo studio si è osservato anche un aumento di luteina nel sangue. Questa è proprio una sostanza antiossidante.

I benefici per le arterie sono solo la punta dell’iceberg

Secondo la dottoressa Kris-Etherton, fra gli autori dello studio, questi benefici sono solo la punta dell’iceberg. Infatti, gli effetti positivi dell’avocado sono numerosi, e la ricerca è solo agli inizi. In particolare, il frutto è ricco di grassi buoni (acido oleico, omega 3 e omega 6) e carotenoidi, importanti per la salute degli occhi.

Ma non solo: l’avocado fornisce anche buone quantità di potassio, calcio e magnesio. Inoltre, contiene vitamina B. Ecco perché gli esperti consigliano di introdurlo nella dieta quotidiana in maniera salutare. Magari spalmato su un toast integrale, o come salsina per un pinzimonio alternativo.

