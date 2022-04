Abbiamo recentemente visto in questo articolo che le persone più scaramantiche non si affidano solo all’oroscopo, ma anche ad altri piccoli particolari. Dai riti veri e propri, alla frutta portafortuna, alle apparecchiature a tavola, fino a oggetti e riproduzioni di animali che in giro per il Mondo sarebbero alleati della buona sorte. Parliamo ovviamente di tradizioni curiose, ma che spesso affondano la loro origine nella cultura di popoli che hanno fatto la storia. Tornando però al nostro oroscopo vero e proprio, si prevede un ponte del 25 aprile particolarmente fortunato per 1 segno protetto dal cielo e disastroso per altri 2. Andiamo a scoprire le carte in questo articolo della nostra Redazione.

Cancro sugli scudi con tante belle novità

Tireranno finalmente un gran sospiro di sollievo i nostri appassionati Lettori che non vedranno per una volta l’Ariete protagonista. Questione, comunque di poche ore, perché i nati dal 21 marzo al 20 aprile torneranno presto al top. Spazio però ora al Cancro, vera e propria superstar nelle prossime ore.

Per i nati dal 22 giugno al 22 luglio c’è Venere preziosissima alleata nell’amore. Mentre Mercurio si occuperà di portare buone notizie sia per quanto riguarda il cuore, ma soprattutto le finanze. Dichiarerebbero infatti le stelle che in ambito lavorativo entro fine mese dovrebbe esserci una clamorosa svolta. Si aprirebbe infatti il cielo, allontanando le nuvole delle invidie lavorative e convincendo finalmente il datore di lavoro delle qualità messe in campo dal Cancro. Aria quindi di promozione, ma anche di gratificazioni economiche che arriverebbero perfette per la prenotazione delle ferie estive. Magari in questa meta magnifica e low cost.

Attenzione a questo fortunatissimo segno che nelle prossime ore potrebbe ricevere denaro a profusione e buone notizie mentre Vergine e Bilancia sono sull’orlo del baratro

Veniamo ora alle note dolenti della Vergine e della Bilancia, che veniva però da un momento particolarmente positivo. Per quanto riguarda i nati dal 24 agosto al 22 settembre ci sarebbero in arrivo dei grossi problemi di coppia. Tanta tensione, parole di troppo e atmosfera troppo elettrica tra le pareti domestiche. Agitazione che porterebbe caos anche al lavoro, tanto da rischiare di portare a un lungo periodo di indecisioni e tentennamenti. In questo momento, meglio mettersi tutti in difesa, per salvare il salvabile.

Nuove prospettive

Attenzione a questo fortunatissimo segno che nelle prossime ore non sarà purtroppo la Bilancia. Chiamata, invece, a uscite economiche impreviste e davvero pesanti. Dicono le stelle almeno per le prossime due o tre settimane. Potrebbe sfumare un nuovo amore che stava invece dando grandi soddisfazioni. Mentre per le coppie affiatate, ci sarebbero dei progetti all’orizzonte, ma con troppi ostacoli da superare e una serie infinita di incomprensioni. E, comunque vadano le stelle, proviamo a rilassarci in questa località che consigliamo al termine dell’articolo.

