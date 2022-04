Le stelle indicano in Ariete e Bilancia i 2 segni più fortunati del weekend pasquale, come abbiamo ricordato anche in questo articolo. Prosperità e soldi che potrebbero arrivare copiosi per entrambi anche fino ai primi di maggio. Mettiamoci poi i classici coniglietti in tutte le forme, dal cioccolato al peluche. Uniamoci gli ovetti di cioccolato che porterebbero soldi e fortuna nelle nostre case. Ma ci sono delle scaramanzie tramandate dalle nonne del pianeta che sarebbero ancora più potenti di oroscopi, conigli e ovetti che fanno salire il colesterolo. Andiamo a scoprirle con gli Esperti della nostra Redazione.

Uno scarabeo in casa simboleggia tanta buona sorte

Chi ama la civiltà egiziana sa quanto lo scarabeo fosse un simbolo divino portafortuna. Ancora oggi in molte culture orientali, durante le festività locali, non la Pasqua ovviamente, è obbligatorio esporre in casa uno scarabeo. Questo perché l’insetto che noi occidentali associamo spesso alla mancanza di igiene, in tante civiltà significherebbe:

il sorgere del sole e della provvidenza;

la vittoria delle anime buone sugli spiriti maligni nelle case che espongono questo simbolo.

Ariete e Bilancia favoriti dalle stelle con uova e coniglietti che accompagnano la fortuna ma la Pasquetta potrebbe portare soldi nelle nostre case con queste scaramanzie delle nonne di tutto il Mondo

Primavera con tante passeggiate tra la natura che si risveglia. Da bambini le nonne ci consigliavano di raccogliere i famosi quadrifogli. Che, ancora oggi, nonostante internet, rappresentano un simbolo popolare di fortuna e denaro. Per i celti, che esportarono nel Mondo questa credenza, il quadrifoglio esposto all’ingresso di casa non solo portava fortuna, ma allontanava streghe e demoni.

Sono tanti gli italiani che portano da Africa e Asia un elefantino portafortuna. Questo regale e meraviglioso animale che ha la sfortuna di possedere l’avorio. Attenzione che nelle culture orientali l’elefante è un simbolo importante perché porterebbe:

longevità alla famiglia che lo ospita;

saggezza nel risolvere i problemi di casa;

fortuna inattesa.

Chiudiamo con la fortuna a tavola

Ariete e Bilancia favoriti dalle stelle con uova e coniglietti, elefanti e scarabei, ma anche trifogli. Tuttavia attenzione che la fortuna può arrivare anche a tavola. Secondo le nonne internazionali, non dimentichiamo:

lenticchie e peperoncino;

cioccolato e noci;

riso e barbabietola.

Per noi mediterranei, esistono altri 2 alimenti che non dovrebbero mancare da Pasquetta in poi: la melagrana e l’orata. Pesce quest’ultimo che deriva la sua fortuna dall’antica Roma. Più precisamente dal fatto che piaceva molto alle nobili e ricche famiglie romane. Ma, curiosità ancora più incredibile, avrebbe dato il nome ad alcune famiglie di coltivatori di ostriche e perle che, col cognome “Orata” avrebbero fatto delle vere e proprie fortune a Roma. E, a proposito di Roma, chiudiamo col suggerimento di una gita davvero piacevole.

