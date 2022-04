Il nostro corpo comunica in continuazione con noi per farci capire se ci sono alcuni problemi da risolvere. Infatti, i segnali che l’organismo invia sono fondamentali e andrebbero sempre ascoltati. In questo modo, potremmo cogliere delle avvisaglie importanti e, soprattutto, intervenire su alcuni problemi in tempo, risolvendoli più velocemente. Ovviamente, l’informazione è importantissima per riconoscere questi segnali. Ma deve sempre essere accompagnata da un consiglio medico esperto che possa spiegarci la situazione e il modo corretto in cui agire.

La stenosi del giunto pielo ureterale, ecco alcuni sintomi di questa patologia che non dovremmo ignorare

Oggi ci concentriamo sui segnali che si potrebbero incontrare di fronte alla stenosi del giunto pielo ureterale. In questo caso, stiamo parlando di una malattia che coinvolge l’urina. È una patologia congenita, che però non ne impedisce la manifestazione in età adulta, e che coinvolge soprattutto la fetta di popolazione maschile. Quest’ultima, infatti, a causa della patologia, non riuscirebbe a defluire in modo naturale all’uretere. La conseguenza sarebbe un’ostruzione abbastanza importante che coinvolgerebbe il passaggio che si trova tra l’uretere, appunto, e il bacinetto renale. Come sottolineato, ci potrebbero essere alcuni sintomi riconoscibili che potrebbero aiutarci a capire la situazione. Ricordiamo che la stenosi del giunto pielo ureterale si può manifestare anche in età adulta, ma è più comune nei neonati e, per questo motivo, oggi ci focalizzeremo sui sintomi ricorrenti durante la prima fase di vita.

Diarrea e scarso appetito potrebbero essere gli avvertimenti per la presenza di una patologia silente e nascosta da non sottostimare

A spiegarlo, sono proprio gli esperti di Humanitas, che fanno un punto della situazione. Infatti, come possiamo notare, ci sono diversi segnali da tenere in considerazione in presenza della stenosi del giunto pielo ureterale. In primo luogo, se si tratta di neonati, si potrebbe andare incontro a febbre molto alta, poca voglia di mangiare, diarrea e anche vomito. Un altro importante fattore è un evidente blocco della crescita che, ovviamente, si manifesterebbe nei primi mesi di vita. Ma dobbiamo ricordarci che anche se diarrea e scarso appetito potrebbero essere gli avvertimenti che indicano la presenza della stenosi del giunto pielo ureterale, questo non dà nessuna certezza. Infatti, se dovessimo incontrare questi sintomi, la prima e unica cosa da fare sarà parlare con il proprio medico di fiducia. Solo lui potrà darci delle risposte certe e sicure.

