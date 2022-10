Attenzione all’uomo più passionale dello zodiaco perché è anche il più infedele

In cima alla classifica dei tre uomini più passionali dello zodiaco c’è il segno che fa perdere la testa a molte. Ma bisogna essere caute: questo seducente rubacuori è noto anche per la sua infedeltà.

I tre segni più passionali dello zodiaco

Alcuni segni ci conquistano con la dolcezza, altri con l’intelligenza, altri ancora con la generosità. Ma tre uomini dello zodiaco ci fanno completamente perdere la testa con la loro passionalità. Ecco il podio degli uomini più focosi dello zodiaco.

Sul gradino più basso abbiamo lo Scorpione. Questo segno è governato da Plutone e Marte, pianeti associati alla determinazione, al desiderio, all’emozione e all’intensità. Gli uomini Scorpione si gettano con tutta l’anima nelle loro passioni, che si tratti di un nuovo hobby o di una nuova storia d’amore.

Al secondo posto si posiziona l’Ariete, segno di fuoco caratterizzato da coraggio, calore e impetuosità. L’uomo Ariete è forte, generoso e spontaneo con la partner. Sa quello che vuole e farà sicuramente il primo passo per conquistarci. A volte può risultare un po’ insistente, ma per chi ama il gioco del corteggiamento è un amante perfetto e passionale.

Infine, al primo posto, c’è lui, l’affascinante uomo Sagittario. Questo segno di fuoco ci seduce con la sua complessità e le sue contraddizioni, le sue premure e la sua passione. Intenso e avventuroso, ci conquista già al primo appuntamento. Ma chi ha più chance di farlo innamorare?

Che donne piacciono all’uomo Sagittario

Gli uomini nati sotto il segno del Sagittario si trovano bene soprattutto con le donne dello stesso segno. C’è un’ottima compatibilità anche con gli altri segni di fuoco, ossia Ariete e Leone. Gioca infatti a favore di queste coppie la voglia di condividere avventure e la comunicazione diretta e sincera. Certo, a volte quest’ultima sfocia in litigi esplosivi. Tuttavia i segni di fuoco non sono rancorosi, e fanno pace in fretta.

Ma anche gli opposti si attraggono: l’uomo Sagittario potrebbe perdere la testa per la donna Gemelli. Entrambi i segni sono intelligenti e curiosi. Le conversazioni profonde e stimolanti possono far nascere un’amicizia che si trasformerà in una passionale relazione. Attenzione, però, a non innamorarsi troppo in fretta dell’uomo Sagittario.

Attenzione all’uomo più passionale dello zodiaco perché potrebbe tradirci

Il Sagittario è il segno più passionale, ma purtroppo ha anche un altro primato: molti lo considerano anche in cima alla classifica dei segni meno fedeli dello zodiaco. Il motivo è lo smisurato amore per l’avventura dell’uomo Sagittario, che spesso nella coppia si sente limitato e incatenato. La routine lo innervosisce e lo stressa, tanto che potrebbe cercare un senso di novità in una scappatella.

Si può dire, dunque, che l’uomo Sagittario è caratterizzato dall’incostanza: si innamora follemente e appassionatamente, ma perde interesse in fretta. Ciò non significa, ovviamente, che tutti i partner Sagittario tradiscono. Ma hanno bisogno di una relazione dinamica e piena di avventura per sentirsi realizzati e felici in amore. Insomma, attenzione all’uomo più passionale dello zodiaco che potrebbe spezzarci il cuore.

