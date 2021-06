Alle volte quando pensiamo ai laghi soprattutto quelli alpini magari siamo tentennanti se andarci o meno per tutta la strada che c’è da fare. Soprattutto se soffriamo le curve in auto e non siamo dei veri appassionati della montagna. Oggi però presentiamo un lago davvero bellissimo che Legambiente continua a premiare per la pulizia delle sue acque e la purezza della sua aria. Questo lago è stato premiato per 5 volte di seguito come lago più bello d’Italia e pochi lo conoscono nonostante sia facilissimo raggiungerlo. Parliamo del Lago di Molveno sulle Dolomiti trentine.

Acqua del colore del cielo e del mare

Le sue acque sono davvero meravigliose e per essere di montagna non sono neppure tanto fredde. Lo consigliamo per esserne dei frequentatori assidui. Lo scrittore Antonio Fogazzaro lo dipinse come “una perla in uno scrigno” giusto per farci capire il suo fascino. Siamo in pieno Parco Naturale dell’Adamello Brenta e qui, nelle passeggiate tra i boschi i nostri bambini incontreranno scoiattoli e cervi. C’è anche una bellissima e comoda passeggiata che fa il giro del lago e ci permette a passo spedito di metterci un paio di orette. Bella anche l’idea di fare il giro in mountain bike se ne siamo appassionati.

È possibile vedere anche uno dei pochi orsi bruni rimasti in zona all’interno del parco, ben tenuto e ricchissimo di flora e di fauna. Tra cascate e pontili, salite e discese nell’aria pulita delle pinete, consigliamo i quasi 6 chilometri di passeggiata fino alla vicina Andalo. Se vogliamo soggiornare una o più notti ci sono alberghi per tutte le tasche e dove l’ospitalità e la buona cucina sono di casa. Una meta di puro relax per staccare completamente dallo stress ma senza allontanarsi troppo da casa e bene servita dalle principali vie di collegamento dell’Autostrada del Brennero.

