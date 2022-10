Questo tipo di dieta potrebbe aiutare contro le malattie intestinali e il cancro

La ricerca fa passi da gigante ogni giorno e su questo non vi è alcun dubbio. Purtroppo, però, anche le malattie potrebbero progredire alla stessa velocità. In questi ultimi anni abbiamo sentito parlare di diverse nuove malattie, causate da innumerevoli fattori. Basti pensare al Covid 19, per esempio, oppure al vaiolo delle scimmie. Ciò nonostante, la scienza è sempre dalla nostra parte, per cercare di sconfiggere questi mostri. Non è sempre facile, tanto che ancora non si sarebbe arrivati a scoprire un farmaco o una terapia che funzioni, definitivamente, contro il cancro. Certo, i metodi che oggi si utilizzano aiuterebbero parecchio, ma, nella maggioranza dei casi, il cancro potrebbe avere come conseguenza il decesso.

Ragion per cui, se da una parte la ricerca scientifica continua, dall’altra parte dovremmo “aiutare” nel nostro piccolo. La migliore arma che abbiamo a disposizione sarebbe la prevenzione. Questa potrebbe salvare davvero la vita, poiché una malattia scoperta al primo stadio potrebbe avere buone possibilità di sconfitta. Nella prevenzione rientrerebbero tutti quegli atteggiamenti corretti, che servirebbero a ridurre la probabilità di un’eventuale malattia. Per esempio, condurre uno stile di vita sano, quindi fare attività sportiva, non fumare, fare dei controlli frequenti, soprattutto dopo una certa età, e adottare un’alimentazione adeguata e bilanciata.

Dall’intestino al cancro al colon

Spesso sarebbe la cattiva alimentazione la responsabile delle malattie che colpirebbero l’intestino. Ma la stessa potrebbe, al contrario, essere d’aiuto. Al giorno d’oggi, molte persone soffrono di malattie infiammatorie croniche intestinali, conosciute anche come IBD. Le stesse potrebbero essere anche fattori di rischio del cancro al colon. In questo caso, il piano alimentare diventerebbe essenziale, per cui questo tipo di dieta potrebbe aiutare contro le malattie intestinali. La dieta mediterranea sarebbe quella maggiormente indicata.

Altri piani alimentari

Da tempo si è diffusa l’alimentazione vegetariana o vegana. Molti pensano che sia più salutare. Sicuramente queste hanno i loro vantaggi, ma peccano in altri. Infatti, per contrastare le malattie intestinali, e soprattutto il cancro al colon, la vitamina B12 sarebbe necessaria. Le diete a base di verdure e altri sostituti della carne e del pesce rischierebbero di non aver sufficiente vitamina B12. Indi per cui, se una persona è vegetariana o vegana per scelta, dovrebbe bilanciare molto attentamente la propria alimentazione.

Questo tipo di dieta potrebbe aiutare e ridurre i rischi delle malattie intestinali

La dieta mediterranea, invece, sarebbe quella più equilibrata, capace di integrare tutti i nutrienti che servirebbero al nostro organismo. Chiaramente, ogni malattia che potrebbe colpire lo stomaco o l’intestino avrebbe bisogno di un controllo più specifico. In questo modo i medici potrebbero consigliare un’alimentazione piuttosto che un’altra. Per esempio, se soffrissimo di ernia iatale, dovremmo evitare diversi alimenti che andrebbero a peggiorare la situazione. In ogni caso, dovremmo consultare un medico per avere maggiori dettagli.

