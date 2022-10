Halloween da brividi per i Pesci mentre 2 segni saranno travolti dalla fortuna

Ci avviciniamo a grandi passi verso la fine dell’anno. Nonostante la presenza ancora di belle giornate in buona parte dell’Italia, il tempo passa e tutto scorre. Senza parlare del caro bollette che ci sta travolgendo, cerchiamo invece di capire cosa accadrà per quanto riguarda lo zodiaco. Innanzitutto, se è vero che questo segno ha dominato tutto l’anno e soprattutto se si sono puntualmente confermati i pronostici di inizio anno. Anche perché per segni come l’Ariete, il Toro e il Sagittario questo 2022 avrebbe dovuto segnare una svolta soprattutto in campo lavorativo. E, se ciò non è accaduto, rimangono davvero poche settimane per compiere il volere delle stelle.

Pesci sotto stress e con tante preoccupazioni

In un panorama astrologico abbastanza positivo per buona parte dei segni, quello che pagherà dazio potrebbero essere i Pesci. Soprattutto in prossimità della fine di ottobre e dei primi giorni di novembre, questo segno sarà letteralmente in preda allo stress. Tante difficoltà lavorative che faranno perdere voglia e motivazione. Una scarsa forma fisica che porterà a debolezza e mancanza di energie. Infine, caos in amore, con tante incomprensioni e altrettanti litigi. Insomma, un paio di settimane in trincea per i poveri Pesci.

Halloween da brividi per il segno dei Pesci e due super fortunati

Le stelle sembrerebbero spingere il Toro a una nuova fiammata di energia prima della fine dell’anno. Dopo un periodo di appannamento delle ultime settimane, grazie all’appoggio della famiglia, il Toro è pronto a tornare alla carica. Attenzione che potrebbe arrivare qualche buona notizia in campo lavorativo, con possibili trasferimenti e aumenti di livello. Il tutto sarà messo sul tavolo di casa, con la famiglia che indicherà la strada per i possibili cambiamenti positivi. Tanta energia, forti motivazioni e voglia di emergere spingono il Toro verso un paio di settimane in forte accelerazione.

Rimonta in stile giro d’Italia per la vergine

Ecco un altro segno che nelle prossime settimane potrebbe davvero stupire tutti. Con una grandissima sicurezza nei propri mezzi, la Vergine si candida a una spettacolare rimonta in questo fine anno. Proprio come una volata ciclistica, ecco che il traguardo sembra sempre più vicino, soprattutto in campo lavorativo. Giove appoggerebbe cambiamenti e nuove sfide, che sarebbero assolutamente a portata di mano. Venere appoggia non solo l’amore, ma anche quelle amicizie che potrebbero portare dei frutti anche in campo professionale. Halloween da brividi per i Pesci con tante soddisfazioni invece per Toro e Vergine.

