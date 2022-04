Essere favolose e chic a poco prezzo si può grazie a queste scarpe che indossano anche i reali inglesi

La raffinatezza, nel corso degli anni, è stata incarnata da molteplici donne. Una, in particolare, è stata Coco Chanel. Oltre alla famosa stilista, da non dimenticare anche Audrey Hepburn, l’iconica attrice di Colazione da Tiffany. Sebbene queste donne siano, tutt’oggi, l’emblema dell’eleganza, nello scenario collettivo odierno spiccano anche i reali.

È innegabile la loro classe, visto che, per ragioni ovvie, è anche scontata. Tuttavia, abbiamo imparato ad apprezzarli per la loro forte personalità, che trasmettevano soprattutto negli incontri informali. Basti pensare a Lady Diana, dalla quale abbiamo imparato che la classe non si esprime solo attraverso abiti da sera.

Lady D. amava farsi vedere al pubblico anche sotto “vesti normali”. Jeans, sneakers, cardigan. Eppure, era di un’eleganza estrema. Questa premessa per dire che essere favolose e chic a poco prezzo è possibile, e basta davvero poco.

Oltre agli abbinamenti tra i diversi capi, ciò che arricchisce ogni look sono gli accessori. Borse, gioielli, foulard, cappelli, scarpe. A tal proposito, le scarpe sono molto importanti, da un punto di vista prettamente stilistico. Per esempio, se indossassimo un jeans, una blusa e una giacca, e abbinassimo delle classiche décolleté, saremmo super chic, ma anche eleganti. Un look adatto a qualsiasi occasione.

Su questa scia, sembra che un paio di scarpe in particolare siano le attuali preferite dai reali inglesi. Per esempio, ormai siamo abituati a vedere Kate Middleton in abiti colorati, come quelli della Regina Elisabetta, e solitamente abbina a questi stessi abiti delle décolleté bianche. Ci siamo chiesti il motivo?

Il bianco colore regale

Vogue suggerisce che le décolleté e le pumps bianche saranno le scarpe di tendenza della primavera, ma anche dell’estate 2022. Non a caso, i reali inglesi lo abbinano su tutto, proprio perché il bianco, sinonimo di purezza, è anche un colore regale.

Proprio come il nero, colore rappresentativo di eleganza, il bianco si può abbinare su colori scuri e colori chiari, sugli accessori e su ogni look. È il colore che, più di tutti, fa spiccare gli altri e dona luminosità. Effettivamente, queste scarpe andavano di moda durante gli anni ’90 per poi arrestarsi, in seguito al lancio di modelli dai colori accesi.

Essere favolose e chic a poco prezzo si può grazie a queste scarpe che indossano anche i reali inglesi

Anche se la moda suggerisce che quest’anno saremo inondati da scarpe con il tacco dai colori fluorescenti, come quelli degli evidenziatori, il bianco sarà quello che spiccherà. Sembra un paradosso, ma sarà così.

Le décolleté e le pumps bianche saranno la moda di quest’anno. Del resto, si sa, il bianco è il colore dell’estate. Lo dice anche Claudio Baglioni nella sua canzone Avrai. Fresco ed elegante, il bianco ci farà sembrare più giovani e chic.

Lettura consigliata

Sarà questa la borsa protagonista dell’estate in voga tra le vip perché si abbina su tutto e spopolerà per un motivo che adoreremo