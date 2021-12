Il nostro organismo per funzionare al meglio ha bisogno ogni giorno del giusto apporto di vitamine e sali minerali. Sia la carenza che l’eccesso di micronutrienti potrebbero, infatti, causare problemi e sintomi non di poco conto. Ad esempio difficoltà a digerire e sudorazione eccessiva potrebbero significare l’eccesso di questa sostanza. Per questo motivo diventa fondamentale imparare ad “ascoltare” i segnali che il corpo ci manda. E soprattutto se notiamo che qualcosa non va, dovremmo immediatamente rivolgerci al medico curante. Quindi attenzione a colesterolo alto e pressione alta perché potrebbero essere segnali di carenza di questo minerale fondamentale. Vediamo di cosa si tratta e i cibi che ne contengono di più. Proviamo a inserirli in una dieta equilibrata e daremo una grossa mano alla nostra salute.

Attenzione a colesterolo alto e pressione alta perché potrebbero essere segnali di carenza di questo minerale fondamentale

Tra i sali minerali fondamentali per il benessere dell’organismo tendiamo sempre a citare ferro, potassio, magnesio e calcio. Oppure il fosforo e lo zinco. In realtà il corpo ha bisogno anche di un altro minerale fondamentale e spesso ignorato: il manganese.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0 è lo Smartwatch migliore del 2021: il tuo mondo a portata di polso SCOPRI IL PREZZO

Il nostro corpo ne contiene appena 20 mg, ma sono davvero fondamentali. Il manganese è, infatti, responsabile di moltissime funzioni. In primo luogo è un componente dell’enzima impegnato nella lotta ai pericolosi radicali liberi. In secondo contribuisce al buon funzionamento del sistema nervoso e ci aiuta a metabolizzare colesterolo e carboidrati.

E la sua carenza, seppur molto rara, può causare sintomi assolutamente da non sottovalutare.

I sintomi di carenza di manganese

Gli esperti di Humanitas sottolineano come una mancanza grave di manganese potrebbe recare danni al pancreas e al cuore. Ma non solo. Se non integriamo la giusta quantità di questo minerale nell’organismo, potremmo andare incontro a pressione alta, colesterolo alto, brividi e problemi neurologici. E non smetteremo mai di ribadire che se riconosciamo uno o più di questi sintomi dovremmo evitare l’integrazione fai da te. L’unica strada possibile è quella di rivolgersi al medico che ci consiglierà la dieta o l’eventuale terapia giusta per la nostra situazione.

In quali cibi si trova il manganese

Per nostra fortuna possiamo trovare ottime concentrazioni di manganese in moltissimi cibi invernali. I broccoli ne sono ricchissimi, così come il cavolfiore e gli spinaci. E se non amiamo particolarmente le verdure a foglia verde, possiamo optare per i cereali integrali e per frutta secca come mandorle e nocciole. In ogni caso cerchiamo di evitare l’effetto opposto, ovvero l’eccesso di minerale.

Per gli uomini adulti il fabbisogno giornaliero si aggira intorno ai 2,3 mg. Per le donne scende a 1,9 mg.

Approfondimento

Nausea, depressione, crampi e stanchezza potrebbero essere il primo segnale di carenza di questa preziosa vitamina