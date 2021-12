Mancano pochi giorni a Natale, molti di noi ancora sono in alto mare per i regali da fare. Avevamo già dato un consiglio originale, fai da te ed economico per lasciare positività a chi lo riceve. Si trattava del barattolo dei pensieri positivi che avrebbe accompagnato ogni giorno il ricevente con frasi motivazionali.

Senza dubbio un regalo originale e sicuramente economico, ma probabilmente, in alcuni casi, è giusto accompagnarlo con qualcosa di più personale. Se si tratta di una persona che ci sta davvero a cuore fa anche piacere spendere qualche soldino in più per renderla felice. Basta regali tradizionali ecco i profumi da scegliere lasciando senza parole la persona amata, la mamma o la suocera.

Cosa c’è quindi di più personale di un profumo? Ma quali sono quelli più ricercati e validi? Dai più classici ai più nuovi, andremo a vedere e analizzare quali sono i migliori da poter regalare ad una donna.

Basta regali tradizionali ecco i profumi da scegliere lasciando senza parole la persona amata, la mamma o la suocera

Una scelta selezionatissima dei profumi, a parer nostro, migliori.

Molti altri se ne potrebbero aggiungere ma abbiamo preferito limitarci ad una piccola parte che comunque soddisferà le esigenze di ognuno. [n.d.r. I profumi selzionati sono stati scelti dalla redattrice secondo il proprio gusto e le informazioni in suo possesso).

Chanel N. 5

Questo 2021 il profumo festeggerà i suoi 100 anni. È stata, per questo motivo, creata un’edizione limitata tutta da scoprire. Rivisitato il classico profumo in una fragranza fresca e agrumata è senza dubbio una scelta ottima.

J’adore di Christian Dior

Fantastica iniziativa della casa produttrice riguardante il fatto che, se acquistato dal sito, è possibile personalizzare il flacone con un’incisione a scelta. Un regalo davvero unico e personale insomma.

Signorina di Salvatore Ferragamo

Un’essenza romantica che avvolge di dolcezza chi la indossa.

For Her di Narciso Rodriguez

Un intramontabile profumo che soddisfa la maggior parte delle donne. Adatto a chi vuole lasciare il segno.

Alien Mugler

Se presente in questa lista sicuramente perché è senza dubbio fra i migliori profumi. Un ormai assodato Alien adatto a donne di carattere che vogliono farsi notare.

Black Opium di Yves Saint Laurent

Nella sua nuova confezione glitterata è decisamente il profumo adatto alle feste. L’aggiunta del “black” al classico Opium rende la fragranza molto rock e decisa.

Classique di Jean Paul Gaultier

Un classico, come la sua denominazione, ma evergreen. Seducente e accattivante, un profumo che farà centro.

Sì di Giorgio Armani

Ultimo ma non meno importante, un profumo che, come il suo nome, vuol dire “SI” di Giorgio Armani a tutte le cose belle della vita.

E a chi predilige fragranze unisex?

Orange Bitters Cologne di Jo Malone

Regalo perfetto per le feste. Una fragranza leggermente fruttata che accompagna il lato legnoso del sandalo. Chiunque lo riceverà ne rimarrà stupito.

Black Orchid di Tom Ford

Adatto a quelli che vogliono osare di più. Un profumo dall’aroma lussuoso e sensuale che senza dubbio farà girare la testa a chiunque.