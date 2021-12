Il corpo è in uno stato comunicativo costante. Infatti, il nostro organismo tenta di parlarci tutti i giorni, inviandoci segnali su segnali per farci capire se qualcosa non va. Essendo il corpo una macchina perfetta, non dovrebbero esserci stranezze. E se notiamo dei segni particolari cui non siamo esattamente abituati, vuol dire che l’organismo sta tentando di avvisarci e di dirci che qualcosa non sta andando nel verso giusto. Proprio per questo motivo dovremmo sempre rimanere informati, raccogliendo notizie su diversi sintomi per comprendere la nostra situazione. E, una volta conosciuti i segnali, dovremmo parlarne con il nostro medico di fiducia per capire come agire.

Le afte in bocca sono comunissime ma potrebbero anche essere il campanello d’allarme di una seria malattia

Ci sono, a volte, dei sintomi che ci sembrano banali e di cui neanche teniamo molto conto. Infatti, a volte i segnali che manda il nostro organismo non sono esattamente chiari e passano sotto gamba. Come succede quando parliamo di afte che se in alcuni casi non segnalano alcun problema, in altri invece diventano delle spie importanti. Come spiega Humanitas, infatti, le cause delle afte in bocca possono essere davvero tantissime. Partiamo, ovviamente, dalle più banali, che vanno dal mordersi una guancia a usare lo spazzolino con troppa veemenza. E diciamo che queste sono le ragioni che conosciamo un po’ tutti. Ce ne sono poi altre, però, cui dovremmo fare più attenzione. E oggi vogliamo concentrarci proprio su una di queste quasi sconosciuta. Infatti, le afte in bocca sono comunissime ma potrebbero anche essere il campanello d’allarme di una seria malattia.

Afte e morbo di Crohn, ecco una delle avvisaglie che non dovremmo lasciarci sfuggire e che dovremmo comunicare al nostro medico di fiducia

Come abbiamo appena sottolineato, quindi, le afte possono comparire per le ragioni più disparate. In altri casi, però, possono essere delle piccole bandiere rosse per situazioni ben più delicate e importanti. Ed è proprio il caso di cui stiamo trattando oggi. Infatti, le afte potrebbero comparire nel momento in cui si soffre di una malattia infiammatoria cronica intestinale. E, nella lista, ritroviamo proprio questo morbo, diventato noto soprattutto negli ultimi anni. Dunque, se si tratta di afte sporadiche potremmo anche stare tranquilli, consultando sempre il nostro medico. Ma se dovessero esserci più episodi, sarebbe il caso di farlo presente a un esperto. Notando altri sintomi, infatti, il nostro medico di fiducia potrà certamente spiegarci in che situazione ci troviamo e trovare una soluzione valida, sicura ed efficiente.

