Il nostro corpo è una macchina perfetta e per funzionare al meglio deve ricevere regolarmente il “carburante” migliore. Ogni giorno dobbiamo assumere la giusta quantità di vitamine e minerali. E questo per far sì che l’organismo dia il meglio di sé e per prevenire problemi di salute anche molto gravi. Purtroppo, però, anche gli alimenti più sani in assoluto possono nascondere alcune insidie, se non li consumiamo nel modo giusto. Ad esempio chi usa questi farmaci dovrebbe fare molta attenzione a questa comunissima spezia. Oggi ci concentreremo su un altro composto di per sé benefico, ma il cui consumo eccessivo potrebbe causare problemi da non sottovalutare. Difficoltà a digerire, sudorazione eccessiva e poco appetito potrebbero essere i segnali di un eccesso di questa sostanza. Se li riconosciamo rivolgiamoci subito al medico. Sarà lui a indicarci la strada giusta da seguire sia a livello terapeutico che alimentare.

Difficoltà a digerire, sudorazione eccessiva e poco appetito potrebbero essere i segnali di un eccesso di questa sostanza

Tra i nutrienti necessari al buon funzionamento del nostro corpo, ce n’è uno davvero fondamentale che spesso viene ignorato: l’inositolo. L’inositolo è noto anche come vitamina B7, anche se in realtà non è una vera e propria vitamina in senso stretto. Viene prodotto dal corpo e possiamo assumerlo anche attraverso gli alimenti.

Questa molecola ha numerosissime funzioni. La più importante è che stimola l’organismo a produrre lecitina, ovvero la sostanza “pulisci-arterie” per eccellenza. Ma non solo. L’inositolo è utile anche per ridurre il deposito di grasso nel fegato e per combattere il declino delle cellule cerebrali.

Normalmente il nostro corpo gestisce in autonomia la quantità di inositolo necessaria. Può però capitare che la nostra dieta non sia equilibrata e che la quantità ingerita sia troppo alta. E i sintomi principali di un eccesso di inositolo sono la digestione difficile, la carenza di appetito e una sudorazione eccessiva. Come detto in precedenza, se iniziamo a soffrirne non ci facciamo prendere dal panico. Il medico ci consiglierà come agire e quali alimenti ricchi di B7 togliere dall’alimentazione.

Il fabbisogno giornaliero di vitamina B7 e i cibi che la contengono

Al di là degli eccessi, l’inositolo è davvero utile al nostro corpo e potrebbe aiutarci ad equilibrare moltissime funzioni fondamentali. L’importante è non superare il fabbisogno giornaliero, che è di circa 500mg.

Possiamo trovare buone quantità di inositolo negli agrumi di stagione, nelle noci e nei cereali integrali. Tra gli alimenti di origine animale che ne contengono di più c’è la carne, in particolar modo quella del fegato.

Rivolgiamoci a un nutrizionista e capiremo come inserire in una dieta equilibrata i cibi che contengono questo composto davvero importante.

