Tra le faccende domestiche, ce n’è una che odiamo più di tutte: la pulizia del materasso. Eppure passiamo a letto quasi un terzo della nostra vita, vale a dire circa 26/28 anni.

Per questo motivo, è importante che il posto su cui riposiamo sia veramente pulito. Ogni mattina al nostro risveglio, lasciamo nel letto tantissimo sporco invisibile a occhio nudo. Acari, batteri, polvere, pelle morta, peli, capelli e chi più ne ha più ne metta.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

Spirulina FIT, il nuovo integratore che fa perdere peso in pochi giorni SCOPRI IL PREZZO

Anche se non lo sappiamo, tutto ciò può crearci problemi di salute e gravi reazioni allergiche. Ecco perché è importante pulire regolarmente e a fondo il nostro letto. Vediamo insieme la soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco.

Addio ai metodi faticosi

Quanto tempo è passato dall’ultima volta che abbiamo pulito il materasso? Probabilmente tanto. Questo succede per una semplice ragione.

La maggior parte delle persone non è consapevole del fatto che dormire su un materasso sporco comporta problemi di salute. I soggetti allergici, in particolare, sono i più sensibili a questo tipo di problema.

Ecco perché il materasso va igienizzato regolarmente, così come le lenzuola, le federe e i cuscini. Solitamente, il metodo per pulire il materasso prevede l’uso del bicarbonato o dell’aspirapolvere. In questo articolo, invece, proporremo una tecnica molto più veloce e semplice ma estremamente efficace.

Il trucco per una pulizia profonda

Il vapore ad alta temperatura è un portento per eliminare acari, macchie e sporco. È sufficiente passare il bocchettone del pulitore a vapore sul materasso.

In questo modo gli acari verranno neutralizzati ed eliminati davvero, ma non è finita qui. Il vapore è ottimo anche per far sparire eventuali macchie presenti sul materasso.

In questo caso, dopo aver passato il pulitore a vapore sulla macchia, si dovrà tamponare la parte interessata con un passo asciutto, che assorbirà umidità e sporco.

È tutto davvero molto semplice. Ecco svelata la soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco.

Ogni quanto andrebbe eseguita questa pulizia

Il materasso andrebbe pulito col vapore una volta a settimana. Questo processo, se ripetuto regolarmente, oltre a eliminare acari e sporco, ridonerà al letto un bianco favoloso. Ovviamente, dopo aver passato il vapore, bisognerà lasciare asciugare il materasso prima di rimettere le lenzuola pulite.

È importante aspettare che sia tutto ben asciutto per evitare che si formi un ambiente umido, molto fertile e proliferativo per i batteri.