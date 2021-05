Coricarsi in un letto pulito e candido è una delle sensazioni più rilassanti che ci sia.

Le lenzuola bianche danno un tocco di eleganza a qualsiasi letto, e si abbinano bene davvero a tutto.

OFFERTA SPECIALE - SOLO OGGI

XW 6.0, lo smartwatch di ultima generazione ad un prezzo incredibile. SCOPRI DI PIU’

Peccato che se rimangono troppo tempo chiuse in un armadio, o se si sporcano di sudore o altro, tendono ad ingiallirsi.

La prima soluzione drastica a cui si potrebbe pensare è il lavaggio con la candeggina. In realtà questo prodotto, oltre a essere molto inquinante, può rovinare i capi.

Non tutti i tessuti sono adatti ad essere trattati con la candeggina, che non sbianca i capi, come siamo abituati a pensare, ma li decolora.

Inoltre può essere pericolosa per la nostra salute. Visto che irrita la pelle e può recare fastidi alle vie respiratorie.

Ecco perché, in questo articolo, consiglieremo un metodo molto più naturale ma davvero perfetto per ottenere dei capi bianchi come nuovi.

Scopriamo insieme la soluzione infallibile per sbiancare in pochi minuti lenzuola, federe e tovaglie sporche e ingiallite è questo prodotto che utilizziamo in cucina.

Un prodotto dai mille utilizzi

Il prodotto che consiglieremo è utilizzato solitamente per preparare ricette dolci o salate, grazie al suo potere lievitante… cos’è? Stiamo parlando del cremor tartaro.

È un sale di potassio che costituisce un’ottima alternativa al lievito di birra, o ai lieviti chimici. Ha un eccezionale potere lievitante e rende soffici e più digeribili diverse preparazioni dolci e salate.

Il cremor tartaro ha davvero mille utilizzi. Oltre a quelli culinari descritti precedentemente, può essere usato per pulire il rame, o le pentole, per trattare le macchie sui sanitari di ceramica e per ravvivare il bianco dei capi.

In pratica è perfetto per restituire alla biancheria ingiallita il bianco di un tempo. Vediamo come utilizzarlo.

Un procedimento molto semplice

Riempiamo un contenitore con dell’acqua calda. Versiamo, quindi, un cucchiaino di cremor tartaro per ogni litro d’acqua e immergiamoci i nostri capi da lavare.

Lasciamo in ammollo per tutta la notte e risciacquiamo con abbondante acqua, dopodiché potremo procedere con il lavaggio tradizionale a mano o in lavatrice.

La soluzione infallibile per sbiancare in pochi minuti lenzuola, federe e tovaglie sporche e ingiallite è questo prodotto che utilizziamo in cucina.

Approfondimento

La soluzione geniale per disinfettare il materasso con zero fatica eliminando al 100% acari, macchie e sporco