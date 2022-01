È inutile negarlo, i sanitari sono una delle parti della casa più difficili da pulire. Nel bagno, infatti, si trovano tantissimi germi e batteri che bisogna eliminare con una pulizia profonda e regolare.

Il water, in particolare, con il passare del tempo tende ad ingiallirsi e a presentare macchie o aloni di sporco. Le incrostazioni di calcare, infatti, possono formarsi soprattutto a causa del calcare che, nonostante le pulizie, spesso si sedimenta e diventa sempre più difficile da eliminare.

Abbiamo già visto come rimuovere le macchie di calcare dai vetri del box doccia e renderli splendenti e luccicanti con questo detergente fai da te pronto in 5 minuti. Per pulire i sanitari, invece, esistono diversi prodotti naturali che possono aiutarci ad eliminare il problema.

In particolare sono questi 4 i prodotti più performanti che ci faranno ottenere sanitari davvero perfetti.

Water e sanitari finalmente bianchi come la neve con questo sgrassatore fai da te senza candeggina né limone

Invece di utilizzare mille detergenti e sgrassatori chimici, a volte dovremmo concentrarci maggiormente su ciò che la natura ci offre. Esistono alcuni prodotti naturali che, se combinati, creano miscele ad alto potere sbiancante e pulente che possono farci ottenere grandi soddisfazioni.

È il caso del sale grosso combinato con il bicarbonato. Molte persone non penserebbero mai al sale grosso, eppure l’effetto finale che ci regalerà potrebbe davvero sconvolgerci.

Il water così brillante non l’avevamo mai visto

Per ottenere un detergente da favola, basterà unire 150 grammi di sale grosso e 150 grammi di bicarbonato. Mischiamo gli ingredienti per ottenere una miscela omogenea, quindi posizioniamola sulle pareti del water, soprattutto nei punti in cui si annida di più lo sporco.

Lasciamo agire tutta la notte e il mattino seguente passiamo una spugnetta sulle superfici interessate. Poi tiriamo lo sciacquone e osserviamo il risultato.

Il water sarà più bianco e brillante e noi non avremo utilizzato alcun detergente chimico, inquinando anche meno l’ambiente. Ovviamente, potremo utilizzare la stessa miscela anche per gli altri sanitari. Ecco perché avremo water e sanitari finalmente bianchi come la neve con questo sgrassatore fai da te senza candeggina né limone.

Un consiglio in più per lucidare i sanitari

Un altro detergente naturale utile per pulire i sanitari si ottiene mischiando 100 grammi di acido citrico e 20 grammi di detergente per i piatti. Anche questa volta, dopo aver creato la miscela, dovremo posizionarla sulle pareti del water o degli altri sanitari, lasciarla agire per un quarto d’ora circa, quindi risciacquarla.

Anche questo detergente ci sorprenderà per l’effetto pulente e sbiancante che dimostrerà. Davvero un prodotto da provare.

Un prodotto multiuso, utile anche per il bucato

Ricordiamo, inoltre, che l’acido citrico è un prodotto molto utile per diverse mansioni casalinghe. Potremo usarlo addirittura come ammorbidente per il nostro bucato.

In questo caso, basterà aggiungere 100 grammi di acido citrico a 1 litro d’acqua per formare un ottimo ammorbidente. Basterà utilizzare 100 ml di prodotto per ogni lavaggio. Questa soluzione renderà i capi più morbidi e manterrà pulita anche la lavatrice, grazie all’azione anticalcare.