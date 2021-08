Eccoci alla scoperta delle straordinarie proprietà nutrizionali di alcuni prodotti DOP italiani. In questi giorni abbiamo scoperto i benefici che possiamo ricavare se inseriamo nella dieta il cipollotto Nocerino e il quartirolo lombardo. Oggi, invece, parleremo di un frutto: il fico bianco del Cilento. E sembra incredibile ma arriva dal Cilento il frutto ideale per digerire e proteggere vista e pelle.

Il fico bianco del Cilento e le sue proprietà

Il fico bianco del Cilento, importato per la prima volta in Campania dagli antichi Greci, vanta il riconoscimento DOP fin dal 2006. È molto semplice riconoscerlo. La polpa senza buccia è di colore bianco mentre il rivestimento esterno presenta una colorazione giallo ambra.

Oltre a essere una vera prelibatezza, il fico bianco del Cilento vanta notevoli proprietà nutrizionali. Il frutto contiene elevate quantità di Vitamine dei gruppi A, B, C e K e minerali come calcio, ferro e potassio. La vitamina A, in particolare, è fondamentale per proteggere la salute delle retine.

Ma non solo. Come tutti i frutti appartenenti alla famiglia dei Ficus Carica, il bianco del Cilento ha ottime proprietà digestive. E dalle sue foglie gli antichi abitanti della zona ricavavano un liquido linfatico per curare le verruche e alcune forme di dermatite.

Arriva dal Cilento il frutto ideale per digerire e proteggere vista e pelle: come consumare il fico bianco

Il fico bianco è estremamente versatile in cucina. Il modo più semplice per mangiarlo è fresco o essiccato. Se invece siamo particolarmente fantasiosi possiamo preparare un condimento per la pasta, una marmellata o uno spettacolare dolce con fichi, mandorle e cioccolato.

Con le foglie possiamo anche preparare una tisana depurativa che ci aiuterà ad abbassare il colesterolo e la pressione del sangue.

Il fico bianco del Cilento, però, non è un prodotto da mangiare tutti i giorni. Ha un notevole apporto di calorie e non è indicato per chi soffre di diabete. La sua composizione potrebbe alterare i livelli di glucosio del sangue.

