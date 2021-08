Oggi vedremo come fare uno stecco al gusto cookies in cinque minuti, senza accendere i fornelli. Non serve alcuna esperienza, basta seguire le istruzioni degli Esperti di Cucina di ProiezionidiBorsa. Bastano solo un paio di ingredienti, il freezer e i biscotti. I migliori per questa preparazione sono Oreo, Ringo, Twix, Grisbì o Mars.

Infatti, pochi sanno perché d’estate tutti stirano spesso i biscotti al cioccolato col mattarello o il ferro da stiro. Ma si può immaginarlo: per preparare la merenda più fresca e golosa di tutti i tempi, il gelato.

Il ripieno è un inferno di calorie e un paradiso di sapori

Prepariamo il gelato in modo facile e veloce. Servono tante confezioni di biscotti quanti sono i partecipanti alla merenda. Devono essere quelle piccole e morbide da pochi pezzi, in plastica e alluminio.

Stiriamo i biscotti per frantumarli a dovere senza sporcare la cucina. Passiamo il mattarello per la sfoglia o il ferro da stiro spento sulle confezioni chiuse, premendo in modo delicato ma deciso.

Prendiamo una caraffa da tavola da litro e riempiamola per tre quarti con panna fresca liquida e per un quarto con latte condensato. Volendo, possiamo aggiungere un pizzico di zucchero vanigliato. Oppure n’duja, peperoncino o un goccio di colorante alimentare blu, per lasciare tutti a bocca aperta con la versione ‘Puffo’.

il pinguino magnum ora è fai da te

Ora servono una ciotola o una pentola dai bordi alti. Non deve essere troppo larga: dobbiamo metterci tutte le confezioni di biscotti in verticale, in modo che stiano in piedi senza scivolare. Ora apriamole una per una, riempiamole col composto alla panna e giriamo bene con un cucchiaino.

Infiliamo in ogni confezione uno stecco di legno da gelato o uno spiedino da barbecue tagliato in due o tre pezzi raggruppati con un elastico. Mettiamo tutto a gelare in freezer per una notte.

Il pinguino fai da te al gusto cookies possiamo gustarlo così, senza guscio. Per la versione classica, rotoliamolo nella granella di pistacchio o nocciole. Oppure vestiamolo per dargli uno stile magnum, ci vuole un tuffo nel cioccolato fuso. Basta mettere una tavoletta spezzettata in un bicchiere e porlo nel microonde a bassa potenza, Se la copertura al cioccolato bianco, nero o gianduia non fosse ancora sufficiente, aggiungiamo granella di mandorle o di noci americane.