L’Italia vanta la bellezza di oltre 150 prodotti “DOP”, ovvero a denominazione di origine protetta. Tra questi ce ne sono alcuni che oltre a essere incredibilmente buoni da mangiare possono portare notevoli benefici al nostro organismo. Oggi noi di ProiezionidiBorsa ci concentreremo su uno di essi: il Cipollotto Nocerino. Questo ortaggio italiano poco conosciuto è uno straordinario antitumorale naturale e depura l’organismo. Vediamo perché e come possiamo inserirlo nella dieta.

Il Cipollotto Nocerino è una coltivazione tipica delle province di Napoli e Salerno e vanta il riconoscimento di prodotto DOP dal 2008. In realtà questo cipollotto ha una storia antichissima: basti pensare che è stato raffigurato in alcuni dipinti che risalgono all’antica Pompei.

Ma oltre a essere un ortaggio “storico”, il Nocerino ha incredibili proprietà nutrizionali. Il bulbo contiene elevate quantità di Vitamina B2, Vitamina A, Vitamina C e Vitamina E. A queste si aggiungono altri microelementi come l’allicina e la quercetina: la prima è ottima per abbassare il colesterolo La seconda è contenuta nel Nocerino e negli altri ortaggi della famiglia Allium ed è in grado di bloccare la crescita delle cellule tumorali. E secondo studi recenti è efficace anche contro il Covid-19.

Questo cipollotto è anche uno straordinario diuretico. È composto all’88% da acqua ed è facilmente digeribile.

Come cucinare il Cipollotto Nocerino

Il Cipollotto Nocerino ha una sapore molto più delicato rispetto alla cipolla e possiamo usarlo in cucina per moltissime ricette.

Il metodo più semplice per non perdere le proprietà nutrizionali è quello di mettere i cipollotti crudi in insalata o come base per i pinzimoni. In alternativa possiamo cuocerli e usarli come condimento per le pietanze di carne e pesce o gustarli in agrodolce.

Del cipollotto possiamo sfruttare anche le parti verdi. Sono ottime al posto dell’erba cipollina o per arricchire zuppe e minestre.

