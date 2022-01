Tra verdure bollite e un bel piatto di lasagne probabilmente non c’è storia. Alcuni cibi non stuzzicano a tutti l’appetito e, anzi, dopo un po’ possono annoiare. Chissà perché, si tratta quasi sempre di quelli più sani come le verdure.

Tuttavia, forse bisogna ricredersi. Cucinate nel modo giusto, anche le verdure diventano davvero stuzzicanti. Ad esempio, dopo averla provata, non si può più fare a meno della vellutata cremosa e leggera con le zucchine e altri due semplici ingredienti.

Ancora più sfizioso e che piace anche ai bambini è invece un contorno a base di verza da preparare al forno.

La verdura dai mille usi in cucina per piatti saporiti e stuzzicanti

Sana e ricca di sapore, la verza è una verdura dai mille usi in cucina. Cotta in padella per un contorno gustoso o stufata per dei primi intensi e saporiti, questa verdura è adatta a moltissimi piatti.

Ma anziché stufata ecco come cucinare la verza per renderla ancora più saporita. Tra i piatti più buoni ci sono infatti quelli al forno, da una variante delle lasagne alla verza gratinata. Uno dei più facili e sfiziosi è sicuramente un contorno vegetariano e sostanzioso che fa impazzire adulti e bambini.

Innanzitutto, come in ogni ricetta, si inizia con la preparazione degli ingredienti.

Per prima cosa bisogna lavare la verza accuratamente, liberandola dalle parti più esterne. Poi, tagliare il torsolo con attenzione e lasciar asciugare la verza su un canovaccio pulito.

Staccare le foglie, lavarle bene sotto l’acqua corrente e lasciarle asciugare su un canovaccio pulito.

Anziché stufata ecco come cucinare la verza al forno in un contorno dannatamente sfizioso pronto in 20 minuti

Contorno stuzzicante che tutti ameranno, la verza con gorgonzola, miele e noci è facile e veloce da preparare. Una volta lavata la verza, tagliarla a fette sottili facendo attenzione perché non si disfino. Posarle quindi su una teglia rivestita con carta da forno.

Poi, versare in una ciotola dell’olio extravergine di oliva e aggiungere un pizzico di sale e pepe. Spennellare quindi il composto sulle fettine di verza e cuocerle in forno preriscaldato a 180 gradi per circa 15 minuti. Poi, mettere uno strato di gorgonzola su ogni fetta e aggiungere pezzetti di noci sgusciate e una punta di miele. Cuocere per altri 5 minuti in modalità grill e servire.

Le fettine si dovranno abbrustolire leggermente, ma attenzione a non farle bruciare.

Per risparmiare sul forno e ottimizzare tempi e consumi, si può sfruttare l’occasione per preparare contemporaneamente un buon dolce. Da provare questa speciale ciambella alle mele soffice e leggera per iniziare bene la giornata.

Approfondimento

Per un pranzo sfizioso ecco come cucinare i broccoli in un primo piatto di pasta vegetariano che stuzzica l’appetito