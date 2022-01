Non tutti amano mangiare i broccoli da soli, magari lessi e conditi solo con un filo d’olio e un pizzico di sale. Sicuramente saranno squisiti se cucinati in questo modo che aiuterebbe ad abbassare il colesterolo senza rinunciare al buon cibo. Ma un’altra soluzione è usarli come condimento per un irrinunciabile piatto di pasta.

Oltre ai soliti olio e parmigiano, scopriamo una crema morbida e saporita da aggiungere per rendere questo primo vegetariano unico e gustoso.

Per un pranzo sfizioso ecco come cucinare i broccoli in un primo piatto di pasta vegetariano che stuzzica l’appetito

Protagonisti di un primo piatto di stagione da leccarsi i baffi, i broccoli non potrebbero essere altrettanto buoni senza la cremosissima fonduta.

Per preparare questo piatto per 4 persone serviranno i seguenti ingredienti:

300 grammi di orecchiette;

280 grammi di broccoli;

130 grammi di formaggio taleggio;

80 millilitri di panna fresca;

1 spicchio d’aglio;

un pizzico di pistilli di zafferano;

sale, pepe e olio extravergine di oliva quanto basta;

parmigiano grattugiato quanto basta.

Per cucinare le orecchiette con broccoli e fonduta, innanzitutto riunire e preparare tutti gli ingredienti. Lavare i broccoli e tagliarne le cime a piccoli pezzi, fare a tocchetti il taleggio e schiacciare l’aglio. Ora ci si può mettere ai fornelli.

Come preparare le orecchiette con broccoli e fonduta

Bollire i broccoli in una casseruola con acqua salata per circa 4 minuti. Intanto, far soffriggere in una padella l’aglio e l’olio. Aggiungere anche i broccoli scolati, tenendo da parte l’acqua, e cuocere per circa 10 minuti, aggiustando di sale e pepe.

Nel frattempo, cuocere le orecchiette nell’acqua di cottura dei broccoli, eventualmente aggiustando di sale.

Nell’attesa che cuociano, sciogliere il taleggio in una casseruola con la panna e i pistilli di zafferano. Tenere il fuoco basso per non portare la panna a ebollizione.

La fonduta a questo punto è pronta. Versarne una parte insieme ai broccoli e aggiungere la pasta cotta e scolata. Farla saltare per qualche minuto, poi unire il resto della fonduta e dare una spolverata di parmigiano. Mescolare per bene e servire.

Se vogliamo una pasta sfiziosa ecco un altro condimento semplice da preparare, economico e che richiede pochi ingredienti.

