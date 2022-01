Una buona giornata parte sempre dalla colazione e non solo per dare energia al corpo, ma anche per sollevare l’umore. C’è chi ama iniziare con un cappuccino e un croissant, chi con una ciotola di latte e cereali oppure con un buon dolce fatto in casa.

Preparare da sé i dolci per la colazione permette di risparmiare e mangiare al contempo qualcosa di sano e gustoso.

Squisito è questo cremoso dolce allo yogurt senza cottura da servire al cucchiaio, perfetto come dessert o per darsi la giusta energia a colazione. Ma lo yogurt è il protagonista, insieme alle mele e a un ingrediente speciale, anche di una ciambella morbidissima. Vediamo quali ingredienti servono e il procedimento per prepararla.

Allontaniamo la tristezza a colazione con questa speciale ciambella alle mele soffice e leggera

Per preparare la ciambella alle mele e yogurt serviranno i seguenti ingredienti:

3 o 4 mele;

350 grammi di farina 00;

250 millilitri di yogurt bianco;

200 grammi di zucchero;

100 millilitri di olio extravergine di oliva;

2 uova;

1 limone;

mezza bustina di lievito;

sale quanto basta.

Per gli ingredienti, preferire sempre la qualità per una resa migliore. Se si comprano al supermercato, ecco alcuni yogurt cremosi e genuini che potranno dare un gusto strepitoso alla nostra ciambella.

Per quanto riguarda le mele, l’ideale sarebbe scegliere le renette, mentre l’olio d’oliva si può anche sostituire con quello di semi.

Come preparare la ciambella di mele e yogurt

Per preparare la ciambella di mele e yogurt, dedicarsi prima di tutto all’ingrediente speciale che è il limone. Grattugiarne la scorza, poi tagliarlo a metà e ricavarne il succo spremendolo con l’aiuto di una forchetta.

In seguito, sbucciare le mele e tagliarle a tocchetti, bagnandole quindi con il succo di limone.

Montare con un minipimer le uova con lo zucchero. Poi, aggiungere un po’ alla volta lo yogurt, l’olio, la farina setacciata col lievito, la scorza di limone e un pizzico di sale. Continuare a mescolare gli ingredienti.

Scolare e tamponare le mele con carta assorbente e infarinarle. Aggiungerle quindi al composto e amalgamare bene. Versare il composto in uno stampo per ciambelle e cuocere in forno preriscaldato a 180 °C. E ora allontaniamo la tristezza a colazione con questa speciale ciambella alle mele soffice e leggera.

Per una perfetta colazione invernale, abbinare alla ciambella un buon succo d’arancia. Con gli scarti dell’estrattore, si potranno preparare anche dei gustosi biscotti alla frutta.