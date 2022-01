Nonostante il nome bellissimo, le maniglie dell’amore sono il cruccio di tanti uomini e donne. Vedere i rotolini che escono dai fianchi con un pantalone un po’ più stretto, infatti, può essere frustrante.

Anche se è difficile eliminare le maniglie dell’amore, esercizi mirati uniti a una dieta sana potrebbero aiutare. Prima di iniziare, però, è importante ritagliarsi il tempo e lo spazio necessari per farli.

Tre trucchi per allenarsi con costanza e organizzazione

Per avere un fisico atletico bisogna riuscire ad essere costanti, ricordandosi sempre del proprio obiettivo. Potrebbe essere utile iniziare con pochi minuti di allenamento due volte a settimana e poi aumentare sia la durata sia la frequenza.

Un supporto per essere costanti anche a casa arriva da alcune applicazioni di fitness, in cui impostare i propri obiettivi e creare programmi personalizzati.

Chi ama tenere tutto scritto su carta, invece, dovrebbe mettere bene in evidenza sull’agenda tutti i momenti da dedicare all’allenamento. Infatti, è essenziale essere molto organizzati, soprattutto se si vogliono diminuire le maniglie dell’amore. Ora vediamo come fare per raggiungere questo obiettivo.

Potremmo ridurre le maniglie dell’amore con 3 esercizi essenziali che renderanno i fianchi più atletici e snelli

Tra i trucchi che aiuterebbero a ridurre la pancetta c’è anche non dimenticarsi mai di un’importante fase preliminare. Valida anche per diminuire le maniglie dell’amore, si tratta dell’attività aerobica. Questa fase non può mancare se si vogliono ottenere dei risultati migliori, perché permetterebbe di bruciare più efficacemente il grasso in eccesso. È importante dedicare, quindi, almeno 20 o 30 minuti ad attività come cyclette, corsa o nuoto prima di fare altri esercizi.

In secondo luogo, ci si può dedicare a fianchi e addome con un plank laterale e un crunch con torsione. Vediamo come eseguirli correttamente, ma prima assicuriamoci sempre col nostro medico di non avere particolari patologie o problemi fisici.

Come eseguire il plank laterale e il crunch con torsione

Il primo esercizio è il plank laterale. Dalla posizione di plank, ruotare il corpo su un lato. I piedi si troveranno uno sopra l’altro e il corpo rivolto a destra o a sinistra. Mentre si ruota, portare in alto il braccio dallo stesso lato e tenere saldo e alto il bacino. Quindi, allungare il braccio verso il lato opposto facendolo passare sotto il ponte formato dal corpo e dal braccio di sostegno. Ripetere per 30 secondi per ciascun lato.

Infine, passare al crunch con torsione. Partire da una posizione supina, con le gambe a 90 gradi e i piedi a terra, le braccia dietro la testa e i gomiti aperti. Portare indietro l’ombelico per far aderire la schiena al tappetino. Contrarre l’addome per sollevare leggermente la parte superiore della schiena da terra. Quindi, avvicinare un ginocchio verso l’addome e toccarlo col gomito opposto ruotando il busto. Ripetere circa 25 volte per lato per due o tre volte.

Potremmo ridurre le maniglie dell’amore con 3 esercizi da ripetere in sequenza: uno aerobico, il plank laterale e il crunch con torsione.

