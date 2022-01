La tradizione gastronomica italiana è molto ricca. Ogni mese abbiamo a disposizione sempre tantissimi prodotti di stagione. Inoltre, ogni giorno possiamo farci ispirare dalla quantità infinita di ricette tradizionali.

I piatti tipici andrebbero cucinati secondo la ricetta originale. Spesso, però, possiamo anche prenderci la libertà di fare qualche variazione. In base ai nostri gusti personali, oppure ai prodotti che abbiamo già in casa. In ogni caso, anche i piatti più semplici devono essere preparati a regola d’arte. Ci sono infatti dei passaggi che vanno applicati alla lettera per avere un ottimo risultato. Ad esempio, questi sono i segreti per un risotto degno dei grandi chef.

A volte, invece, il piatto si rovina per qualche banalità in fase di preparazione. È il caso dei classici involtini: attenzione, infatti, ai passaggi da seguire per non farli aprire in cottura.

In questo articolo ci occuperemo di un caso molto simile: le crocchette di patate. Croccanti fuori e morbide dentro sono semplicemente irresistibili. Peccato, però, che spesso si spacchino durante la cottura.

Per crocchette di patate perfette che non si aprono né si sfaldano in cottura seguiamo i consigli delle nonne napoletane

Le crocchette di patate sono un piatto semplicissimo. Eppure, nonostante ciò, per la perfetta riuscita, bisogna conoscere ed applicare varie regole. Sono i segreti che tramandano le nonne. Andiamo a scoprirli insieme. Per prima cosa, dobbiamo utilizzare patate a pasta gialla e non farinose. Una volta fatte bollire, prima di procedere con la realizzazione dell’impasto, dobbiamo aspettare che si raffreddino. Dopodiché, bisogna aggiungere una cucchiaiata di pangrattato per far asciugare il composto.

Di solito, le crocchette ideali devono pesare circa 70 grammi l’una. Devono quindi essere di media grandezza.

Una volta che le abbiamo composte, prima di friggerle, le dobbiamo impanare. Questo è davvero il passaggio più delicato. Per crocchette di patate perfette, le sagge nonne raccomandano la doppia panatura.

Ecco quindi come procedere: passare le crocchette prima nella farina, poi nell’uovo e poi nel pangrattato. Una volta fatto ciò, ripetere il passaggio nell’uovo sbattuto e nel pangrattato. Servirà a compattarle meglio.

A questo punto, passiamo alla cottura. Per la classica frittura, l’olio deve essere ben caldo (175 gradi). Per una cottura più leggera, consigliamo invece il forno. Ci vorranno circa 10/15 minuti.

Un ultimo trucco

Per essere sicuri che le nostre crocchette rimangano belle intatte e compatte in cottura, non le dobbiamo cuocere subito. Una volta preparate, mettiamole in un contenitore di alluminio, copriamo e riponiamo nel freezer. Comodissime da utilizzare al bisogno, le potremo cuocere ancora surgelate. In questo caso, sicuramente non si romperanno.

