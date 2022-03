Cosa c’è di meglio, a colazione, di un cornetto appena sfornato e un caffè dall’aroma intenso che ci regala subito una bella dose di energia? Croissant e caffè: una colazione all’italiana che non passa mai di moda, nonostante le raccomandazioni di molti nutrizionisti.

La colazione, infatti, è il pasto più importante della giornata e per questo scegliere gli alimenti giusti è fondamentale. Decidere tra una colazione dolce o salata è sempre un “dramma”. A fare chiarezza, però, ci hanno pensato gli esperti. Dunque, meglio una colazione dolce o salata? Ecco cosa si dovrebbe prediligere.

Chi non riesce proprio a fare a meno di una morbidissima brioche farcita, potrebbe provare i nostri cornetti fatti in casa. Ricette facili e veloci ma anche più leggere dei tipici croissant. Ecco, ad esempio, la ricetta dei cornetti senza uova, burro e zuccheri aggiunti.

Altrettanto semplici ma ancora più golosi i cornetti che prepareremo questa sera. Difatti, andranno a ruba questi cornetti furbi senza sfogliatura da provare assolutamente.

Di seguito tutto l’occorrente.

Ingredienti

1 uovo;

500 g di farina di tipo 00;

120 ml di latte;

120 ml di acqua;

60 g di burro fuso;

50 g di zucchero;

10 g di lievito di birra secco;

10 g di zucchero vanigliato

crema di nocciole q.b.

Andranno a ruba questi cornetti furbi senza sfogliatura facilissimi da fare a casa, per una colazione golosa come al bar. Procedimento

In una ciotola unire il latte, l’acqua, lo zucchero semolato e quello vanigliato. Mescolare e unire anche il lievito di birra. Poi, aggiungere anche il burro fuso e l’uovo. Mescolare ancora qualche minuto e poi aggiungere la farina setacciata. Impastare con le mani fino ad ottenere un composto uniforme. A questo punto, coprire con uno strofinaccio pulito e lasciar lievitare per circa un’ora.

Poi, dividere l’impasto in due parti e stendere con il mattarello. Realizzare dei triangoli e spennellarli con il burro. Farcire i triangoli con la crema di nocciole e poi arrotolarli su sé stessi creando la forma tipica dei cornetti. Infine, non resterà che cuocerli. Adagiarli in una teglia ricoperta da carta da forno. E far cuocere, in forno già caldo, alla temperatura di 180 °C per 25 minuti. Prima di servire, spolverare con zucchero a velo.

