Nel periodo primaverile per molti ritorna l’incubo delle imposte automobilistiche. Qualcuno le conosce come tasse di circolazione. A prescindere della denominazione, si tratta di un tributo locale. Il versamento avviene normalmente entro la fine del mese di marzo, anche se notevoli variazioni si possono registrare da Nord a Sud dell’Italia, in considerazione dei differenti regolamenti vigenti. L’entità del pagamento può variare. Ad esempio, è previsto il pagamento del cosiddetto “superbollo” per i titolari dei mezzi superiori ai 185 kW. In questo caso, la somma aggiuntiva è di 20 euro per ciascun kilowatt in eccesso rispetto a quella cifra. Alcuni mezzi invece sono esenti dal pagamento.

I possessori di auto adibite al trasporto di disabile hanno diritto ad una completa esenzione dal versamento per un veicolo. Lo stesso vale per le auto elettriche per i primi 5 anni dall’acquisto. Questo in considerazione della scarsa presenza di impatto ambientale. Inoltre, tendenzialmente, sono esentati dal versamento i proprietari dei veicoli che siano stati immatricolati da più di trenta anni.

Non devono pagare il bollo i fortunati proprietari delle due categorie di veicolo residenti in questa Regione

Come abbiamo anticipato, il cosiddetto bollo consiste in un’imposta regionale che grava sulle auto e i motoveicoli immatricolati nella Repubblica italiana. Ciò significa che ciascun Consiglio Regionale può prevedere forme di esenzione per determinate categorie. Questo è esattamente ciò che succede per una fortunata categoria di veicoli dal 1° gennaio 2014 in Lombardia. Con la promulgazione della Legge Regionale 24/2014, infatti, i ciclomotori fino a 50 cc e i quadricicli leggeri con la stessa cilindrata non sono tenuti al pagamento. Sono escluse dal versamento anche le cosiddette “minicar” che hanno potenza inferiore ai 4 kW.

Il provvedimento riguarda esclusivamente i residenti all’interno dei confini regionali. Il provvedimento è motivato dallo scarso inquinamento procurato da questi veicoli. Per ragioni simili in Lombardia, come anche in Piemonte, sono esenti dal pagamento i proprietari della auto elettriche anche oltre i primi 5 anni dall’acquisto.

Attenzione al versamento

Così, pochi lo sanno ma non devono pagare il bollo i fortunati proprietari di questi mezzi, che potranno quindi risparmiare qualche decina d’euro. Bisogna peraltro fare attenzione al pagamento di questa imposta. È vero che piccoli ritardi sono soggetti a lievi incrementi nel prezzo, se effettuati tramite forme di ravvedimento operoso. Ma, se il mancato versamento dell’imposta avviene per tre anni, questa omissione comporta la radiazione del mezzo. Sarà inoltre comminata la relativa sanzione del trenta per cento dell’importo non versato. Peraltro, l’ente impositore potrebbe procedere con riscossione coattiva dell’importo.